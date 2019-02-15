再提全黨員投票 吳：若去年用民調韓國瑜就不用選了

2019-02-15 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義昨鬆口考慮參選總統，並拋出常委、黨員要求「全黨員投票」初選機制。吳敦義今受訪再提「換柱」，表示全黨員投票最單純，用民調「洪秀柱應該有這樣的經驗」，對手會希望國民黨提什麼樣的候選人。記者周志豪／攝影 分享 facebook

國民黨主席吳敦義昨鬆口考慮參選總統，並拋出常委、黨員要求「全黨員投票」初選機制。吳敦義今受訪再提「換柱」，表示全黨員投票最單純，用民調「洪秀柱應該有這樣的經驗」，對手會希望國民黨提什麼樣的候選人。

吳敦義受訪時更強調，「拜託，高雄選戰一開始也輸很多」，去年高雄市長選戰，最後因為機制很好，高雄市長韓國瑜運氣也不錯，再加上8月23日的8千個坑洞。他說，如果根據一開始的民調，韓國瑜連選也不要選了。

吳敦義更質疑，把國民黨總統候選人交給1068人不知有幾個是國民黨黨員的，然後他又同時變成黨主席，那不是讓國民黨冒一個天大風險；國民黨提出的總統候選人竟然黨員不能參與，由民調1068人決定，這不就是很奇怪的事情嗎？

吳敦義反問，黨的主席都是由全體黨員投票出來，總統候選人比黨主席重要，為什麼黨員不能決定。語畢，吳仍強調，全黨員投票不是自己的看法，是中常委有這種看法，要怎麼做他也沒有馬上做決定。

對於制度規定黨公職提名七成民調三成黨員投票，經候選人過半同意可以改全民調。吳敦義也認為，「不是這個樣子的」，黨要決定多少比是中常會或中央委員會議決定，黨決策機構黨員投票最大，休會期間中常會最大。

吳敦義說，民國101年定案的規定確實是民調七成、黨員投票三成，但7、3比制度是「過去有的方法」，現在很多人認為黨員應該要全部加入這個參與，要由繳黨費黨員，並且要四至六個月以上，這是黨裏頭的規矩，避免人頭黨員，這是基本的事情。

吳敦義表示，選不選總統有兩個考慮，第一要從有意願的黨員中考慮能力、品德、操守、過去執政政績、團隊廉能，且有比較好機會當選，「這樣我就寬心了」；另外一個顧慮是要選要怎麼籌錢？他說，團隊與他都清清白白從政30年，到哪籌動員經費。

吳敦義說，希望從黨適合人選中挑出既廉且能人選，而且有比較大勝選機會，再衡量選或不選，不選可能性依然存在。

前主席洪秀柱今天質疑權黨員投票接有黨員結構問題，吳敦義反問，那如果這樣，選出來的中常委不就是也是問題，認為不可能是這樣的狀況。