蘇貞昌：兩岸什麼論述都沒用 同意一中中國最高興

2019-02-15 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌。記者許正宏／攝影 分享 facebook

行政院長蘇貞昌今天說，守護主權是政府的責任，絕不容許在他這一代就被中國大陸併吞，他希望政治人物和公眾人物言行要以台灣利益為最優先。被問到他要以什麼新論述作為兩岸互動基礎，他回應，「什麼論述都沒用，中國就是看到同意一個中國最高興，但我們不能這樣」。

蘇貞昌今天首度到立法院進行施政報告並備詢，親民黨立委周陳秀霞詢問，兩岸在零互動的情況下如何化解爭議和分歧？

蘇貞昌說，台灣在兩岸中充滿善意，一直希望大家在對等、尊重、互惠、互利的情況下好好互動，但他看到中國領導人毫不客氣，直接說九二共識就是一個中國， 還提一國兩制台灣方案。他表示，這不是台灣不互動，而是中國要併吞侵略台灣，所以守護主權是人民一致要求，希望中國還是要善意對待，不要只是一心想要併吞台灣，這是最違反台灣民意跟利益的。

蘇貞昌說，政府絕對守護主權，也從不反對兩岸互動，大家看到蔡英文總統提出元旦講話提出四個必須、三道防護網後，受到民意高度肯定，他希望政治和公眾人物言行要以台灣利益為最優先。

周陳秀霞問，蘇貞昌要用什麼新論述作為兩岸交流基礎？蘇貞昌說，我們和中國之間以這樣的狀態相處幾十年了，什麼論述都沒用，「都不用論述，同意一個中國他最高興，但我們不能這樣」。他表示，中國已經啟動一國兩制台灣方案，還要跟各界和平協商，這是統一戰線。政府作為守護兩千三百萬人民責任，大家現在過民主生活、能夠這麼安全，他絕不容許台灣在他這代被併吞。

蘇貞昌說，中國現在繁榮了起來，但再大的商業人士，一天就可以不見，再漂亮的電影明星說關就關，也不知道關在哪。他要大家不要想錢就忘了主權，政府守護主權絕不讓步，政府歡迎善意互動，也希望中國不要害怕民主。