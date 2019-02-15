台灣是分裂國家？柯P：政策可依實際需要選藍或選綠

2019-02-15 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市長柯文哲（中）出席環保局在南港區山水綠生態公園舉辦的台北能源之丘2.0啟用典禮，會後接受媒體聯訪。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲的兩岸論述「中華民國、家叫台灣」，遭前新北市長朱立倫評論是「標準國民黨的論述」。對此柯文哲今天上午首訪時說，管他什麼黨，不管黑貓白貓，能抓老鼠的就是好貓，強調一個人講一句話，不會100個人都錯，所以就擷取每個地方可以的，求取台灣最大公約數。

柯文哲這番兩岸論事，背景是柯13日在2019投資台北產業論壇中與財訊雙週刊社長謝金河對談，提到兩岸論述，認為「國家」二字，分開來說，就是「中華民國、家叫台灣」。柯指出，統獨是個假議題，美國仍在控制台灣，既不會讓台灣獨立，也不會讓兩岸統一，但統獨又是真問題，因為把台灣搞垮了。

柯文哲今天上午出席環保局在南港區山水綠生態公園舉辦的台北能源之丘2.0啟用典禮，會後接受媒體聯訪。媒體問他，如他的兩岸論述，公約數向藍營靠近，是否影響未來的路？柯說這倒不一定，這是一個新的概念，像他最近研究2018公投，發現綠營大概都選哪幾個、藍營大概都選哪幾個，這樣社會就會分裂了，比較好的是，每一個人在選的時候，都不是很固定。

柯說，現在很麻煩，我們變成分裂的兩個國家，雖講說多元開放，但從公投的公約數來看看得很清楚，台灣不是多元國家，台灣是個分裂的國家。

柯認為，慢慢的，政策的選擇，可以這個政策選民進黨、那個政策選國民黨，或兩個都不是，可以按照實際需要去選擇，而不是被貼標籤就要整套的，這是新的政治思維。他還說，同樣在中美對抗議題中，不是全部押美國或全部押中國，可以經濟哪個項目跟美國合作，「國防哪個題目跟中國......」，柯語氣一頓接著說，「跟不同國家合作。」