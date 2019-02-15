防非洲豬瘟 蘇貞昌脫稿嗆：要讓他知道台灣是有政府的

2019-02-15 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



立法院開議，行政院長蘇貞昌（圖）上午首度到立院進行施政報告，隨後接受立委質詢。記者許正宏／攝影 分享 facebook

行政院長蘇貞昌15日赴立法院施政報告並備詢，談到非洲豬瘟時他一度怒斥非洲豬瘟疫區就在隔壁，她（大陸）卻什麼都不做，「還讓死豬飄過來，這不是心靈溝通。」

對於部分旅客違規攜帶豬肉製品卻不繳清罰款，他更嗆聲說，沒有繳清罰款的旅客就是不准入境，「要讓他知道台灣是有政府的。我們是說到做到的。」

立法院新會期15日開議，蘇貞昌預備施政報告時，遭國民黨團持續舉牌抗議「網紅治國、神隱內閣；先顧生計、再顧聲量」，但蘇貞昌表情淡定，最後在民進黨立委掌聲中上台。他一路脫稿，用自己的話來報告，還準備簡報附影片，讓委員都能清楚知道報告內容，臉書也直播施政報告全程。

蘇貞昌不若過往閣揆，沒有照著口頭書面報告逐字唸出。他說，人生劇本早已寫好，但不能偷看，沒想到事隔13年再次回到這個台上向各位委員先進施政報告，但人生劇本這章節，他一定全力以赴，力求簡政便民、實事求是，希望接地氣、平民怨。

平民怨部分，蘇貞昌說，過去為了防制洗錢與詐騙，層層要求讓民眾連領個小錢都被調查追問，以至於在領錢櫃台暴怒，後來放寬50萬以下不用調查，金管會主委還指示人員試領平息此事；有關老車更新，因為達到空汙防治目標有多種方法可以做到，因此改用多方獎勵補助、不設淘汰期限，過去做的偏差或是過猶不及，都已適度即時調整。

蘇貞昌還說，「接地氣」就是要安心生活，包括掃毒與掃賭，他會要求內政部與相關單位就相關源頭職業賭場做出成績；兒虐、酒駕等也一定修法嚴懲，竭盡所能修法嚴查。不過他也說，只是再怎麼嚴的法、綿密的網都不及第一時間最親近的人一句話一個動作，多一份關心少一份傷心。

談到非洲豬瘟蘇貞昌火氣有點上來，他說，疫區就在隔壁，她（大陸）卻什麼都不做，沒有繳清罰款的旅客就是不准入境。他也感謝各部會堅守崗位，絕對要讓兩千億的損失不要發生。

至於如何拚經濟，蘇貞昌延續賴清德時期政策，他強調政府要全力推動五加二產業，以及台商回流，排除障礙也設立客製化單一窗口，讓許多國內外大廠包括Google、微軟等都積極回應，宣布加碼投資台灣。未來如何建立綠能產業鏈，吸引更多跨國企業投入，是政府持續努力目標。

另外包括文化壯大台灣、地方創生元年，蘇貞昌也都強調持續在做，政府會努力從方方面面來做，還希望立委們多多指教支持。