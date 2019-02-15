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蘇貞昌再任閣揆報告 藍委舉牌杯葛

2019-02-15 11:13聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

立法院今天開議，時隔13年再度回鍋擔任行政院長蘇貞昌上午首度到立院進行施政報告，蘇貞昌進入議場時，國民黨立委舉牌包圍蘇貞昌，和「護駕」的民進黨立委發生輕微推擠和爭吵，國民黨立委林為洲抱怨被民進黨立委推擠，最後在立法院長蘇嘉全的調解下和平收場，蘇貞昌順利上台報告。

立法院開議，行政院長蘇貞昌（中）上午首度到立院進行施政報告，藍委手舉「網紅治國 ...
立法院開議，行政院長蘇貞昌（中）上午首度到立院進行施政報告，藍委手舉「網紅治國 神隱內閣」等標語杯葛。記者許正宏／攝影
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立法院開議，行政院長蘇貞昌上午首度到立院進行施政報告，藍委手舉「網紅治國 神隱內...
立法院開議，行政院長蘇貞昌上午首度到立院進行施政報告，藍委手舉「網紅治國 神隱內閣」等標語杯葛。記者許正宏／攝影
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立法院開議，行政院長蘇貞昌（右）上午首度到立院進行施政報告，藍委手舉「網紅治國 ...
立法院開議，行政院長蘇貞昌（右）上午首度到立院進行施政報告，藍委手舉「網紅治國 神隱內閣」等標語杯葛。記者許正宏／攝影
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立法院開議，行政院長蘇貞昌（圖）上午首度到立院進行施政報告，隨後接受立委質詢。記...
立法院開議，行政院長蘇貞昌（圖）上午首度到立院進行施政報告，隨後接受立委質詢。記者許正宏／攝影
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立法院開議，行政院長蘇貞昌（中上）上午首度到立院進行施政報告，藍委手舉「網紅治國...
立法院開議，行政院長蘇貞昌（中上）上午首度到立院進行施政報告，藍委手舉「網紅治國 神隱內閣」等標語杯葛。記者許正宏／攝影
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立法院開議，行政院長蘇貞昌（圖）上午首度到立院進行施政報告，隨後接受立委質詢。記...
立法院開議，行政院長蘇貞昌（圖）上午首度到立院進行施政報告，隨後接受立委質詢。記者許正宏／攝影
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立法院開議，行政院長蘇貞昌（中）上午首度到立院進行施政報告，藍委手舉「網紅治國 ...
立法院開議，行政院長蘇貞昌（中）上午首度到立院進行施政報告，藍委手舉「網紅治國 神隱內閣」等標語杯葛。記者許正宏／攝影
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蘇貞昌民進黨立法院
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