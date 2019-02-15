國民黨總統提名 游梓翔批：你們這些大人有多噁心

2019-02-15 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



國民黨內為2020總統大選提名制度焦頭爛額，世新大學副校長、甫獲黨前主席洪秀柱任命為中華青雁教育基金會顧問團總團長的游梓翔在臉書質疑為何總統提名不能提前，歹戲拖棚，只會讓大家想把整個戲班全換了。

游梓翔甫獲黨前主席洪秀柱任命為中華青雁教育基金會顧問團總團長，他發文重話指國民黨內的大人是「人不為己、天誅地滅」，並借用世新年輕校友的話說：「我們長大之後，才知道你們這些大人有多噁心」。

游梓翔臉書全文：

據說國民黨打算依據「過去慣例」，六七月才產生候選人，並且不用「全民調」。各種明槍暗箭相互傷害早已開始，未來幾個月只怕會更多。

奇怪嗎？「內鬥內行」也是國民黨的「過去慣例」，不是嗎？

有趣的是，同時有消息說立委提名將會「大幅提前」，為何總統提名不能也「大幅提前」呢？

拉長初選的好處是「以時間換取空間」，讓黨內民調落後者更有機會，但現在真的需要更多時間來爭取的，其實是大選的勝選空間。這樣歹戲拖棚，乏味了觀眾，只會讓大家想把整個戲班全換了。

這麼簡單的道理，希望台灣翻轉的人誰人不知，但看來國民黨內的大人們還是老神在在，只能說是「人不為己、天誅地滅」。