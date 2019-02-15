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【重磅快評】憲法法院會不會再次澆熄泰國民主的火種

2019-02-15 10:46聯合報 主筆室

在泰皇的干預下，一場只有短短三天的泰國公主參選鬧劇，雖然宣告落幕了，但是它所引發的政治海嘯，卻才正要開始。

這場公主參政，雖然名為政治鬧劇，但泰國憲法法院卻信以為真。

昨日，泰國憲法法院以全體委員無異議通過，決定受理泰國中選會所提出解散泰愛國黨的請求，而泰國憲法法院將於本月27日進行審理，由於這次泰國中選會所移送的理由是泰愛國黨提名烏汶叻公主參選總理，是「對君主立憲制度具有高度的懷疑與敵意」，依照泰國傳統對皇室神聖不可侵犯的往例，這項提案通過的可能性相當高。

如果泰愛國黨真的被宣告解散，這將是繼2007年的泰愛泰黨因舞弊罪成立之後，第二個支持塔信的政黨被泰國憲法法院勒令解散，這將澆熄了塔信力圖東山再起的政治大夢，也會是泰國民主政治的一大挫敗，因為在泰愛國黨248名候選人失去參選資格之後，下個月大選中，將會出現沒有反對黨強力挑戰的局面。

原因在於這次支持塔信的陣營，幾乎把所有重兵都放在泰愛國黨，所有驍勇善戰的猛將，也大多被列在泰愛國黨的候選人名單當中，如今在距離大選只剩40天，早已過了國會議員九十天前的登記期限。

而如果在此時，泰愛國黨被泰國憲法法院勒令解散，將造成在野黨無人可以參選，而帕拉育的公民力量黨一枝獨秀的窘境。

從這個事件可以看得出來，泰國的軍人與文人之間的決鬥，已經從過去的政治戰轉變為法律戰。

從過去以來，當軍文之間發生衝突時，泰國軍人都是以發動軍事政變來推翻文人政府，以國會重新改選來扶植另一個親軍方的文人政府，如今，在大選尚未起跑，軍文之間尚未進行公平決鬥之前，泰國中選會卻搶先一步提議解散在野政黨，以消滅了民主政治的火種。

而泰國廣播通信委員會更是落井下石，以涉嫌「傳播政府不當言論」為理由，勒令親塔信的Voice TV電視台關閉十五天，這也讓在野勢力失去發聲及反撲的管道。

這場公主參選的戲碼，意外讓泰國憲法法院又再次掌控在野黨的命運，成為泰國的軍人、皇室與文人三角關係，開始逐漸失衡的轉折點。

這是一場勝負早已注定的選舉，只是，泰國的民主政治，卻早已遠逝。

日前泰國王室長公主烏汶叻接受泰愛國黨邀請，宣布參選總理。路透
日前泰國王室長公主烏汶叻接受泰愛國黨邀請，宣布參選總理。路透
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泰國中選會軍人
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