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罷工落幕抹黑可停止？孫大千：蔡英文吹牛不打草稿

2019-02-15 10:13聯合報 記者楊正海╱即時報導

國民黨前立委孫大千。記者楊正海／攝影
國民黨前立委孫大千。記者楊正海／攝影
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華航機師罷工昨晚落幕，蔡英文總統表示，「我也相信，理性對話的模式，會是未來勞資爭議的最佳解決方式」、「這段期間那些叫做神隱、派系介入的廉價抹黑都可以停止，解決爭議不是靠敲鑼打鼓，而是實實在在的努力。」對此，國民黨前立委孫大千在臉書指出，如此的「吹牛不打草稿」，真的沒有一點羞恥之心了嗎？

孫大千說，蔡英文總統應該回答台灣人民的六個問題：

第一，一個迷上發表談話的總統，和一個喜歡視察作秀的院長忽然銷聲匿跡，這不是「神隱」，難道是去練「龜息大法」了嗎？

第二，在過去這半年的時間，民進黨的政府官員難道都去睡午覺了嗎？這36小時的勞資協商如果能夠提早進行，不就可以避免掉這一次的罷工了嗎？

第三，行政院在罷工發生時，不是對外表示這屬於公司治理，勞資糾紛，所以政府部門不方便介入嗎？那麼最後交通部和勞動部又為什麼要主導協商呢？這不是前後矛盾，自打嘴巴嗎？

第四，行政部門先前不是一再暗示，這一切都是因為華航董事長何煖軒不接受指揮才會造成罷工嗎？怎麼現在又指揮的動了呢？

第五，現在跑出來邀功的五巨頭，既然如此神通廣大，為什麼不早一點出手主導協商呢？

第六，身為五巨頭之一的桃園市長鄭文燦日前才表示，因為何煖軒不接受他的勸告，才會引發罷工。現在看起來，恐怕只是一個藉口，不是做不到，而是不想做吧？

罷工孫大千蔡英文
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