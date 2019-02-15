政府砍退休補償金 教團批：占公教便宜

2019-02-15 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



全教總等多個工會，上午到立法院外陳情，要求回復年改補償金。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

蔡政府推動年金改革，被認為是造成去年九合一選舉慘敗原因之一，全國教師工會總聯合會和所屬縣市工會代表近百人，上午於立法院開議前，到立法院前要求回復補償金，教團指，補償金切割已退、在職，且公教和軍不一致，這種不公平的改革，讓在職約14萬資深公教形成一股怨氣。

全教總表示，補償金的起因是民國84、85年，軍公教年金從不用繳費的恩給制，過渡為需要繳費(35%)的儲金制時，同時也將任職前15年給付率從本俸的5%降低為本俸二倍的2%(即本俸的4%)，為了讓改革能順利過渡，因此法案設計了補償給付率降低所定的補償金制度。這個設計是由全民選出的立法院所制定的過渡性措施，只有84(公)、85(教)之前擔任公教者才有的補償措施，絕對具有合理性與正當性。

全教總指出，106年8月9日公布的公務人員退休撫卹資遣法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例，卻將補償金做切割處理，對於在今年(108年)6月30日以前退休者，可以全部領取，如果是月領而未領足的餘額還可以補發。反之，在108年7月1日之後退休者，一毛錢都領不到，導致同時擔任公教、年資相同者，卻因為年齡不同而有的可以領，有的領不到，「這種切割的做法已經是不公平的處理。」

同時，教團表示，軍公教的退休制度設計本有其相同的脈絡，年改時將軍人分開處理是因其特殊性，可以在所得替代率、退休年齡方面另行處理，但補償金一事，軍公教都具有相同的緣由和背景，沒有分開處理的道理。年改的結果卻是在職公教取消，在職軍人仍保留，這樣的結果怎能讓在職公教服氣。

全教總支持合理的年金改革，首重的就是改革要公平，如今的結果是已退、在職不公平；軍人保留、公教取消的職業別不公平。此外，政府在年改期間一再強調，「年改是為了基金永續，不是占公教便宜」；但補償金是政府預算支出，對基金毫無影響，且改革節省的經費也沒有倒入退撫基金，顯然砍補償金和基金永續無關，就是要占公教的便宜，政府不要「說一套、做一套」。

全教總呼籲朝野立委，應理解補償金有其歷史脈絡，是立法院通過的過渡性措施，有其正當性與合理性；更應認清本次年改刪除在職公教補償金是不公平的改革。對符合領取補償金的14萬現職公教來説，唯有回復補償金才合理，也才符合年改不降低政府支出的原則。