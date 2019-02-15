隔13年立院再備詢 蘇貞昌：人生劇本早就寫好

2019-02-15 09:52 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 許正宏 ╱即時報導



回鍋再任行政院長一職的閣揆蘇貞昌，上午到立法院展開新會期的報告與備詢，接受媒體記者訪問，時隔13年他來度來到議場，他：人生劇本早就寫好，13年後再回到這裡，當然要全力以赴，隨後進入議場內與閣員一一揮手致意。

回鍋再任行政院長一職的閣揆蘇貞昌（右），上午回到立法院展開新會期的備詢，他與副院長陳其邁（左）一同聆聽立委的國事論壇。記者許正宏／攝影 分享 facebook

回鍋再任行政院長一職的閣揆蘇貞昌（右），上午回到立法院展開新會期的備詢，他與副院長陳其邁（左）一同聆聽立委的國事論壇。記者許正宏／攝影 分享 facebook

回鍋再任行政院長一職的閣揆蘇貞昌（中），上午回到立法院展開新會期的備詢，時隔13年他再度來到立法院議場接受訪問。記者許正宏／攝影 分享 facebook

回鍋再任行政院長一職的閣揆蘇貞昌（中），上午回到立法院展開新會期的備詢，時隔13年他再度來到立法院議場接受訪問。記者許正宏／攝影 分享 facebook

回鍋再任行政院長一職的閣揆蘇貞昌（中），上午回到立法院展開新會期的備詢，時隔13年他再度來到立法院議場接受訪問。記者許正宏／攝影 分享 facebook