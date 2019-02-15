再戰公投！黃士修宣布以核養綠公投二部曲正式啟動

2019-02-15 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



經濟部在過年前拍板核電不重啟、不延役，以核養綠公投等於做白工，讓許多人氣炸，以核養綠公投領銜人黃士修今天上午在臉書宣布，「以核養綠公投二部曲，正式啟動！」題目為「您是否同意，立法院應制訂包含究責機制之核能減煤專法，使 2030 年以前達成核能發電比例不得低於燃煤發電？」

日前經濟部拍板核電不延役、不重啟，引來「以核養綠」公投發起人黃士修的強烈不滿。當時行政院長蘇貞昌表示，核電的事情，台灣花了幾十年走到這裡，如今核四已封存、核一早已過期，至今核廢料還無處去，這是事實上的困難；蘇也批評，正因為過去政策錯誤才會浪費那麼多錢，製造那麼多爭議。

黃士修曾回應說，他們要發動以核養綠公投二部曲，因為政府擺爛不做事，人民只好用公投的手段，逼迫政府面對問題。有人問他，公投後對反核團體的看法，他的答案是當官很可以，反核輸不起。

以下為黃士修臉書貼文：

請各位夥伴動員人脈網絡，我們必須在二月底前，收集三千張提案書，在三月初正式向中選會提案。請廣傳這個影片，下載提案書格式列印。 不要急著衝上街頭，請先打電話，找十個親朋好友簽名。然後拜託他們，再各自打電話找十個人。這很重要很重要很重要，請務必照做。 黃士修指出，寫好的提案書請寄： 108台北市萬華區康定路105號26F-2 以核養綠公投領銜人黃士修先生收 讓我們再一次實現，屬於每個人的奇蹟吧。