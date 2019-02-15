邀蔡英文赴美國國會？ 民主黨議員不挺

2019-02-15 01:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國聯邦參議院外委會亞太小組主席賈德納等共和黨議員，日前致函眾院議長波洛西，敦促她邀請台灣總統蔡英文到兩院聯席會議發表演說；亞太小組民主黨首席參議員馬基14日表態，不會敦促波洛西邀請蔡英文到美國國會。

賈德納則說，邀請民主領袖到國會發表演說，符合美國法律；他並表示，此舉可以展現美台關係的堅定決心。

華府智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）14日舉行關於印太區域的論壇，由共同提出「亞洲再保證倡議法」（ARIA）的賈德納（Cory Gardner）與馬基（Edward Markey）主講，國防部前亞太事務副助理部長鄧志強（Abraham Denmark ）主持。

記者在會中詢問馬基，是否會敦促波洛西向蔡英文提出邀請，馬基僅說「不會」，並未解釋原因；媒體會後追問馬基為何反對邀請蔡英文到美國會，馬基則表示自己得離開，沒有回答問題。

記者另詢問賈德納，如何回應美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）、國務院前副助卿謝淑麗（Susan Shirk）等人對於國會邀請蔡英文的擔憂；賈德納回應，美國過去曾邀請民主領袖到國會發表演說，不一定是邀請某國的領導人，而是作為民主自由領袖。

賈德納指出，這適用於台灣，也符合台灣關係法、台灣旅行法等美國法律，以及雙方為高層互訪所做的努力；基於美國法律，美方可以推行，也需展現美台關係的堅定決心。

賈德納表示，「亞洲再保證倡議法」提出美方應定期對台軍售，這將強化美台關係。

現為威爾遜中心亞洲記者主任的鄧志強會後受訪表示，他一直強調實質意義大於象徵意義，希望能多關注如何增進台灣的外交空間，提升台灣自衛能力，以及如何增強美台之間的非官方關係；邀請蔡英文到美國會發言是個具象徵意義的決定，他擔心此舉對台灣幫助不大，反而最終會傷到台灣。

賈德納與馬基共同提出的ARIA指出，美方應定期對台軍售，也應根據台灣旅行法鼓勵美國高層官員訪台；兩人也曾共同提出「2018台灣國際參與法案」（TIPA），以及旨在加強台灣在世界地位的「台北法案」（TAIPEI Act）等。