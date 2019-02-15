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獨派大老高俊明病逝 享壽90歲

2019-02-15 00:24聯合報 修瑞瑩

獨派大老、基督教長老教會牧師高俊明（中）昨天傍晚因病辭世，享壽九十歲。 圖／聯合...
獨派大老、基督教長老教會牧師高俊明（中）昨天傍晚因病辭世，享壽九十歲。 圖／聯合報系資料照片
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獨派大老、基督教長老教會牧師高俊明（中）昨天傍晚因病辭世，享壽九十歲。高俊明今年初曾與中研院前院長李遠哲等人刊登廣告，要求蔡英文總統不要選二○二○，讓給時任行政院長的賴清德。昨天對高俊明辭世，賴清德表示，「美好的仗高牧師已經打過，願高牧師安息主懷」。

高俊明行政院李遠哲
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