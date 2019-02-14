相隔12年 蘇貞昌明重回立院備詢台

2019-02-14 22:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



立法院第9屆第7會期明天開議，行政院長蘇貞昌將率部會首長施政報告並接受總質詢。為表示對立法院的尊重，蘇貞昌今天要求各部會首長，在總質詢期間除重要公務出國、接待重要外賓或其他重大或緊急事務須親自處理外，均應親自列席。

蘇貞昌曾於2006年1月25日至2007年5月21日擔任行政院長，相隔12年之後，再度以行政院長身分重回立法院備詢。

立院開議前夕，蘇貞昌今在行政院會指示部會首長，應時時秉持「簡政便民」施政理念，對所負責的政策、法案，一定要從人民需求的角度來思考，清楚向立委與社會大眾報告「政府為什麼要這樣做、可以解決什麼問題」；如果立委有所反映意見，或指出行政院思考不周之處，也要積極回應，參考修正。

蘇貞昌聽取「107年度公共建設推動辦理情形」報告之後，特別提醒中央各部會執行計畫事關重大，在在關係國計民生，各計畫從規畫、編列預算、通過到執行，都經過相當時程，首長都應掌握各種狀況，確實及早執行成功；除非碰到突發狀況或客觀情勢變化，不應有任何失敗藉口，「要為成功找到方法」。

對於相關部會執行業務，蘇貞昌也指示部會首長，都直接以電話聯絡、當面研商，「至少每周都來院會」，有什麼問題與困難，都立刻解決，預算通過後應以最快速度執行，千萬不要延宕；同時，對於政府所做福國利民的施政工作，各部會首長應與時俱進，善用科技，讓民眾知道政府在做什麼。