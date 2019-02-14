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獨派大老高俊明過世 他家境富裕獻身教會寧過苦日子

2019-02-14 20:58聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

國內獨派大老、基督教長老教會牧師高俊明昨天傍晚因病辭世，享年90歲，他生前長期關注台灣獨立與人權等議題，過世後許多獨派人士都表達關心與不捨，而他在今年初曾與中研院前院長李遠哲等人刊登廣告，要求蔡英文不要選2020，讓給賴清德，賴昨天得知他過世，表示「美好的仗高牧師已經打過，願高牧師安息主懷」。

高俊明昨天傍晚5點20分，在教會所屬的台南德輝苑臨安養護中心裡過世，他晚年身體狀況不佳，多次進出醫院，新樓醫院昨天表示，高牧師在過年前因感冒入院，3天前狀況穩定後出院，沒想到昨天突然過世；據悉，他生前心臟不好，曾做過導管手術，之前住在台東與台南時，都由教會醫院協助照顧，經常到家中探視，而他雖然身體虛弱，但對於關心的國家大事仍未放下。

而與他結縭超過一甲子的妻子高李麗珍，昨天剛好是兩人的結婚紀念日，目前身體狀況也不佳，由家人照顧中，並未住院，但最近也剛到新樓醫院就診，在丈夫過世後，情緒相當低落。高李麗珍一生支持丈夫，晚年受訪時曾笑稱，高俊明把自身及家人都放在第二，只有上帝排第一，信仰虔誠，而她從嫁給丈夫起就知道，雖然吃了很多苦，但一生無悔。

1999年已故民進黨立委蔡同榮發起「公投絕食」運動，當時賴清德與高俊明也參與其中，賴途中還昏倒送醫。回想過去點滴，賴清德昨天說，高牧師多次親自為他的選舉主持壯行禮拜，深深感受到被疼惜之心，高牧師為台灣民主運動犧牲奉獻，是人人敬重的人格者，牧師的離開是台灣社會重大損失，「雖然知道是早晚的事，但內心仍相當不捨」

賴清德在2012年擔任台南市長時，曾親自到高俊明家中頒發「卓越市民」榮譽。賴清德認為，高牧師以堅定的信仰在各地傳福音，且擁有堅強的民主精神，在台灣追求民主過程中，率先發表民主宣言，畢生為了台灣自由、民主社會奮鬥，追求人權及公義，另外，高也展現堅忍的公益心，救助弱勢，他更有堅強的家庭心，成立「國際幸福家庭聯盟」，值得大家學習效法。

民進黨立委王定宇表示，他與高俊明相識多年，高從戒嚴時期一直到生命未了，始終為台灣而努力，謝謝他一直努力為台灣奮鬥，作為一名長者他是勇敢的鬥士，兩人時常討論台南、全國的政治議題，無論對於每件事的意見、立場是否一致，高牧師都樂於與後輩分享見解，高生前雖受病痛折磨，但相當在乎人權、民主等議題，這也是老人家病逝前，始終放不下的事。

高俊明的家族是台灣第一代的基督教徒，祖父高長曾擔任來台宣教的馬雅各醫師的管家，而他父親與家族中許多人都是醫師，從小家庭富裕，但他很年經就立志對教會獻身，與妻子長期在當時偏僻窮困的原住民村落傳教，並創立玉山神學院。

1970年到1989年高俊明擔任台灣長老教會總幹事，1997年教會發表著名的「人權宣言」，主張「使台灣成為一個新而獨立的國家」，是當時台灣內部首度以團體形式公開發出台灣獨立聲音，引起社會相當大的震撼，而之後高俊明被以協助施明德逃亡海外，在1980到1984年間入獄，更是引發國際關注台灣的人權問題。

他在陳水扁擔任總統期間為總統府資政，2006年時與反扁的施明德決裂，2016年蔡英文上台，曾邀他再任資政，但據悉因為他反同立場，而婉拒蔡的邀請。

高俊明人權賴清德
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