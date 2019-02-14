台大68名教師違法兼任獨董？ 台大否認管中閔違法兼職

2019-02-14 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



教育部日前公布教師違法兼任營利事業機構獨立董事狀況，總計201件，未經核准就先兼任公司獨董的案件。其中，教育界領頭羊的台灣大學，就占68人，比例高達三分之一，高居首位，包含台大校長管中閔之外，內政部前部長、台大土木系教授李鴻源也名列其中。

台大今晚也首度發布新聞稿，表示依教育部來函以「107年7月31日已兼任獨立董事者」提報名單，「管中閔教授當時已辭卸獨董職務，無兼職情事，在此澄清。」至於其他67人，則無另行澄清。

台大也表示，已於107學年度第3次教師評審委員會決議：「教師兼任營利事業機構職務，於本校發文同意後始生效力」，日後將不致發生教師至營利事業追溯兼職之情事。

至於監察院調查認定，管中閔任職台大期間有逾1800萬元違法兼職收入，要求「管校長處理管教授」一事。台大僅表示，將會在收到函文後再依行政程序辦理。

台大完整聲明如下：

1、 關於報載大學教師兼任獨立董事資料，本校前依教育部來函以「107年7月31日已兼任獨立董事者」提報名單，管中閔教授當時已辭卸獨董職務，無兼職情事，在此澄清。

2、 本校於107學年度第3次教師評審委員會決議：教師兼任營利事業機構職務，於本校發文同意後始生效力；日後將不致發生教師至營利事業追溯兼職之情事。

3、 另本校刻正研修本校專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術回饋金及分配辦法，以確立法制。

4、 至於有關監察院的報導，校方將會在收到函文後再依行政程序辦理。