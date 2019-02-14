曾勸蔡英文勿連任 高俊明辭世 府：總統哀慟不捨

2019-02-14 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



總統府前資政、長老教會牧師高俊明，今天下午傳出病逝，享耆壽90歲。總統府表示，得知高牧師辭世的消息，蔡總統至感哀慟與不捨，更認為這是國家的損失；總統感念高牧師對台灣的奉獻，也願高牧師安息主懷，並盼望高牧師夫人李麗珍牧師娘保重身體，節哀珍重。

總統府發言人張惇涵晚間表示，從傳道的牧者，到挺身對抗戒嚴威權，高牧師一生所傳達的，不只是上帝的愛，是對土地的情，更是民主的光，而他一生勇敢的背影將永留後世心中，仿若荊棘焚而不燬。

由於高俊明是獨派大老級人士，許多綠營人士已紛紛在臉書表示哀悼。民進黨立委王定宇傍晚在臉書貼文：「哀悼...大家敬愛的高俊明牧師已於剛剛 2/14 禮拜四下午5:00 蒙主恩召，請代禱。」時代力量立委黃國昌的臉書也出現：「悼念高俊明牧師。謝謝您為臺灣的貢獻。R.I.P」

高俊明在今年1月3日，才與深綠立場鮮明的總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、中研院前院長李遠哲等人，共同連署登報發出「致蔡總統的公開信」，呼籲蔡英文總統不要參選連任。公開信內容提及，「台灣人民沒有欠總統分毫，百分之百是總統您辜負了台灣人民的付託」。獨派4位大老也預告，若蔡總統繼續做連任大夢，綠營中一定有人起而爭鋒，「綠營會不會分裂？會，蔡總統您會不會連任成功？否。」