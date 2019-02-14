長老教會牧師高俊明辭世 民進黨不捨

2019-02-14 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



長老教會牧師高俊明牧師今天傍晚逝世，享壽90歲，對此民進黨發言人林琮盛表示，高俊明是台灣人民所共同敬重民主先行者，民主進步黨表達最深的哀悼與不捨。

林琮盛表示，高俊明為台灣重要宗教領袖，1970年間至1989年間擔任台灣基督長老教會總幹事，任內遭逢美麗島事件發生，高俊明慨然發揮人道、公義精神，援救黨外民主運動人士，也因此身陷獨裁者的黑牢長達7年。而在台灣民主化後，高牧師仍持續關切台灣前途不輟，是台灣民主道路上的崇高身影，值得國人共同追思懷念。