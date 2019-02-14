為何不對換法官事件彈劾？陳師孟：阿扁說不必

2019-02-14 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



監委陳師孟、高涌誠、蔡崇義調查前總統陳水扁被控四大貪瀆案（國務機要費、洗錢、南港展覽館、龍潭購地），卻在一審時被台北地方法院「陣前換將」，將原本中籤的周占春合議庭，換成承辦吳淑珍國務機要費案的蔡守訓合議庭。三人今天下午舉行記者會，花了90分鐘公布調查結果。監委認定，當時北院刑事庭審核小組成員、刑一庭長陳興邦主動介入，找受命法官何俏美談了一個半小時，迫使她提出簽呈併案，何俏美在過程中一度委屈哭泣。

陳師孟批評，陳興邦的行為「非常離譜」，但調查報告並未建議對陳興邦或其他法官提出彈劾，也未對台北地院或其他單位提出糾正。陳師孟解釋，因為事情發生於97年12月，已經超過十年期限，因此無法提彈劾。

不過由於十年期限才剛屆滿不久，陳師孟也坦言，在調查本案時，曾經詢問陳水扁：要不要在期限前，對陳興邦或他人提出彈劾？陳水扁表示「不用」，因為如果查不出幕後黑手，單彈劾一個法官沒有意義。

也因為未提出具體的彈劾、懲處，因此這項調查報告並未在監院司獄委員會進行表決，而是在附上其他監委的書面意見書之後通過。

陳師孟說，95年11月15日，吳淑珍因為國務機要費案被起訴，台北地院由徐千惠擔任受命法官（審判長蔡守訓）。97年12月12日，台北地院對陳水扁四大案進行抽籤，由何俏美中籤（審判長周占春）。周占春13日就裁定，陳水扁無串供逃亡之虞，因此停止羈押，無保釋放限制住居。16日，特偵組提出抗告，台北地院舉行第一次併案協商會議。17日，高等法院撤銷無保釋放裁定，發回台北地院，不過周占春18日仍裁定無保釋放。19日，合議庭發出召開準備庭的傳票，但22日又收回，顯示周占春得知可能被併案。23日，陳興邦找何俏美，要求她「主動」提出併案，兩人商談長達1.5小時，其間何俏美曾經哭泣落淚。

陳師孟說，陳興邦事後接受調查時，不敢直接否認曾經要求何俏美主動提出併案，但表示「應該不是我」、「開玩笑說法」、「不是我的權力」等。

由於併案當時，陳水扁的律師就提請釋憲，98年10月大法官做成665號解釋，宣告北院的分案規定不違反「法官法定」原則，檢察官對法院停止羈押裁定提抗告也不違憲。因此對於這份報告，有四位監委（林雅鋒、方萬富、江明蒼、仉桂美）都提出意見書，認為報告違反665號釋憲。

對此蔡崇義宣稱，調查報告「完全尊重665號解釋」。他也解釋，陳水扁的四大案是台北地院成立「重大金融犯罪庭」以來，首度將案子由專業庭併給一般刑事庭。在併案過程中，協調小組不能主動提案，必須要由受命法官協商，所以必須由何俏美與徐千惠「主動」提出，而兩人私下都曾表達反對立場。

高涌誠也說，以往當然有併案審理的例子，但已經發出準備庭傳票，最後卻又併庭，本案是首例。