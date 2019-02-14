影／蘇貞昌明立院備詢 藍營砲火鎖定華航罷工
行政院長蘇貞昌今(14)日上任滿一個月，明日將首次到立法院進行施政報告，只不過內閣改組以後，民進黨的考驗似乎才剛開始，華航機師工會無預警在春節罷工以來已經一星期，勞資爭議也成為明日的攻防焦點，民進黨立委李俊俋今日受訪時，先行替蘇貞昌打止血針，表示華航純屬勞資雙方爭議，院長、總統本來就不宜涉入太多，而是交通部應該扮演一個平台，好好處理這次紛爭，讓談判順利；但國民黨立委江啟臣則認為，同樣是華航為什麼三年前空服員罷工時，政院能夠火速換掉當時國民黨派任的總經理、董事長，現在就說政府不宜介入，無奈表示「誰聽得下去」，更砲轟民進黨離民眾太遠了，面對在野黨的建議，民進黨似乎都聽不進去，希望執政黨能好好傾聽民意。文化大學政治系講座教授陳一新也砲轟，蘇內閣說要提新政策，但是過去錯的不改，新的又提不出來，感覺民進黨嫌選票太多，看到目前好像沒有新招可以因應了。
而針對明天開議，藍綠黨團也提出優先法案，民進黨欲修改《兩岸人民關係條例》、《國家機密保護法》，將限制退休高階將領及政務官赴中國大陸提高管制年限，但此舉被解讀成針對前總統馬英九和前副總統吳敦義，吳敦義上午回應修法不應溯及既往，認為政府應該不會這麼蠻橫，對此政院解釋，「國安不能打折」，雖然贊成往修法方向走，但最後還是會接受立院審議結果。
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