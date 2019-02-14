監委說管中閔兼職收入1800萬 怎麼算出來的？

2019-02-14 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



監察委員王幼玲、蔡崇義今天舉行記者會，公布對台大校長管中閔任職中研院及台大期間兼職情形的調查報告。監委表示，根據資料顯示，管中閔近15年來未報備的兼職所得至少達新台幣1800萬元。王幼玲批管中閔知法犯法，違失情節核屬重大。不過基於大學自治、不屬監察院監督範圍，因此應由台大自行處理，也要說明相關兼職有無回饋學校。

所謂「管中閔兼職收入超過1800萬」是如何算出？監委在調查報告中，特別列表指出：管中閔任職中研院期間，在政治大學兼任講座教授、中央大學兼任講座教授、中山大學擔任合聘教授，以及在勇源教育發展基金會兼職，其中只有中山大學曾向中研院報准。任教於台大期間，曾在政大、中央、暨南大學、勇源基金會、台經院、兩岸企業家峰會、國泰金控等單位兼職。其中國泰金控部分，第一年曾向校方報備，此後就未再報備。

調查報告特別列表估計：管中閔在政大兼職所得近200萬元，在中央大學的薪水近100萬元，暨南大學30萬元，勇源基金會每年均逾10萬元，替壹週刊撰寫社論400萬元，國泰金控超過700萬元，台經院近160萬元，兩岸企業家峰會近140萬元。