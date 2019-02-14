酸韓國瑜 蔡英文回批：以為多了好幾位陸委會主委

2019-02-14 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前批評蔡英文總統的兩岸政策，「不知道要把中華民過帶往哪裡？」蔡英文今天下午透過臉書回應表示，「國家的方向只有一個，就是自由、民主、安全跟繁榮」，「我們是主權國家，台灣人民有獨立行使的意志，也有自由的選擇，沒有指腹為婚這回事」。

蔡英文表示，「身為總統，這兩年多來，我每天的工作，就是努力的壯大台灣，強化國安」。在臉書最後，她還標示「以為多了好幾位陸委會主委」，反酸韓國瑜。

「有人問我，要把國家帶去哪裡？」蔡英文表示，「現在我來回答這一題：國家的方向只有一個，就是自由、民主、安全跟繁榮。身為總統，這兩年多來，我每天的工作，就是努力的壯大台灣，強化國安。」

蔡英文說，「我們是主權國家，台灣人民有獨立行使的意志，也有自由的選擇，沒有指腹為婚這回事。相較於過去的中華民國，我更在意的是中華民國台灣的現在與未來。」

她表示，過去兩年多，無論在國家的發展，還是對區域安全穩定的貢獻，「我們的努力，世界都看到，國際社會對台灣也有越來越多的肯定與支持」，「台灣，正在正確的道路上前進，方向對了，就一起勇敢自信向前走吧！」