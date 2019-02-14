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影／吳敦義：國民黨總統初選應讓黨員參與投票

2019-02-14 17:22聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

國民黨主席吳敦義今天出席國民黨立法實務研討會，面對媒體詢問過年期間去宮廟祭拜，是否有大師開示，吳敦義表示從政以來都是如此，主要是為了祈求國家更好，而對於連勝文痛批國民黨內鬥，吳敦義表示，初選難免會有競爭。

對於國民黨總統提名辦法，是否應該採取全黨黨員投票，吳敦義強調，他認為國民黨總統參選人，應該兼任黨主席，而如果用全民調，就是僅由1068人決定人選，反而幾十萬繳黨費的黨員不能參與，並不公平。

國民黨主席吳敦義（中）今天出席國民黨立法實務研討會。記者胡經周／攝影
國民黨主席吳敦義（中）今天出席國民黨立法實務研討會。記者胡經周／攝影
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國民黨主席吳敦義表示，他認為國民黨總統參選人，應該兼任黨主席，而如果用全民調，就...
國民黨主席吳敦義表示，他認為國民黨總統參選人，應該兼任黨主席，而如果用全民調，就是僅由1068人決定人選，反而幾十萬繳黨費的黨員不能參與，並不公平。記者胡經周／攝影
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國民黨吳敦義連勝文
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