影／吳敦義：國民黨總統初選應讓黨員參與投票

2019-02-14 17:22 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義今天出席國民黨立法實務研討會，面對媒體詢問過年期間去宮廟祭拜，是否有大師開示，吳敦義表示從政以來都是如此，主要是為了祈求國家更好，而對於連勝文痛批國民黨內鬥，吳敦義表示，初選難免會有競爭。