影／立委大集合！祝大家情人節快樂

2019-02-14 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



今天是2月14日情人節，立法委員除了祝福大家情人節快樂，有情人終成眷屬，有立委也對自己的另一半喊話，說出愛的告白。