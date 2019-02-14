國民黨內初選爭議 前文傳會新媒體中心主任：歹戲拖棚

2019-02-14 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



2020總統大選即將開始備戰，國民黨內對總統候選人議題爭論不休，對此，曾擔任國民黨前主席洪秀柱重要幕僚、前國民黨文傳會新媒體中心主任的雲縣府新聞處長周柏吟受訪時說，對於民眾來說，國民黨內越為了誰出來選總統爭論不休，就越讓民眾覺得「歹戲拖棚」。

周柏吟表示，國民黨新生世代也感到很無奈，黨中央還在用過去放話、或隱晦不明的方式初選，甚至搞不好沒有初選，令人失望。

他說，當前兩岸局勢更趨嚴峻，但這樣的趨勢早在多年前就已經可以預見，四年前國民黨內某些人極力抹黑、抹紅主張簽訂「兩岸和平協定」的洪秀柱，現在卻突然擁護、支持簽訂「和平協議」，就很難令人信服。

他認為，國民黨應該思考制定對每個人都公平的遊戲規則，不能每次都因人設事，或是在初選辦理前突然更改初選辦法，這是無法爭取選民認同，或是讓黨內同志信服。

就一般民眾的角度而言，國民黨派出誰都不是重點，重點是誰能帶給台灣老百姓未來，誰能帶領台灣找到出路，誰能捍衛中華民國，誰又能抵抗美、陸兩方的壓力，在兩強相爭的局面下，不受波及受傷，才是民眾想要看到的。