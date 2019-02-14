親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇內閣上任滿月
六都市長拚市政
2020誰來選總統
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

獨／全亞洲第一…愛滋患者器官互捐上路 6患者正等候

大年初一臉書嗆殺蔡英文 警疑大陸人士所為

台灣經濟榮景不再 韓國瑜嘆：整整鬼混了20多年！

2019-02-14 15:03聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高市長韓國瑜今在一場產業論壇致詞時，提到台灣過去曾為亞洲四小龍之首，但過了20多年，台灣沒有進步，「整整鬼混20多年，完全在退步！」他強調他要從高雄做起，要讓各行各業往前衝，政府團隊就是服務的角色，會當企業家的好友，一起打拚更美好的未來。

韓國瑜今下午出席平面媒體舉辦的一場產業論壇，他致詞時說，以前台灣企業家拿起手提箱就敢往全世界衝，勤勞、認真、打拚、敢接受各種挑戰，但幾十年打拚下來，現在台灣情況沒人不搖頭。

他說，昨晚他到台北跟20家全台最大企業家會面，這些企業家對高雄很陌生，希望他介紹高雄一下投資環境。

他對企業家們說，政治人物如何看自己、扮演何種角色很重要，他以埃及金字塔為例，360行最頂端坐著政治人物，管了359行，很容易作威作福，但他當市長，高雄市政府的金字塔要倒過來，市府要在最下面，服務359行，「我們不會作威作福，我們會幫359行業，盡量做牛做馬。」

韓國瑜說，政府不可能幫企業家搶訂單、也不知如何幫忙降低成本，不知如何管理公司、工廠，這些只有企業家自己才會知道，但政府可以當企業家的好朋友，協助企業家把疑難雜症盡快盡速解決，讓企業家去衝、賺大錢，然後創造稅收、創造就業機會。

但他說，「不好意思講，有些政治人物搞不清楚角色，變得無限大，這就慘了。」他強調他當市長，從他本人開始發揮服務精神，一定會影響其他處長、課長、股長，就會慢慢改變風氣。而商人願意來高雄投資，得到友善的態度、熱情的服務，這個城市的發展也一定會變。

他還以武俠小說為例，如果政府像蒙面大盜，「此路為我開，若從此路走，請留買路錢」，如果政府官員的心態是這樣，當局長「此局為我管，若從此局過，請留買路錢」，這就是不肖的政府，怎麼得了。

韓國瑜感概說，回頭想想，以前亞洲四小龍老大是台灣，但過20多年，「我們國家有進步嗎？我們國家有傲人成績嗎？真的台灣整整鬼混20多年，完全在退步！讓人想到都無法接受！」

他強調，政府一定要重新開始做，就從高雄開始，一定要讓各行各業往前衝，興旺起來，政府團隊就是服務的角色，只有這樣，城市生命力才能徹底釋放，整個社會才會一團和樂、欣欣向榮。

高市長韓國瑜（左三）今下午出席平面媒體舉辦的一場產業論壇。記者蔡孟妤／攝影
高市長韓國瑜（左三）今下午出席平面媒體舉辦的一場產業論壇。記者蔡孟妤／攝影
分享

韓國瑜金字塔埃及
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

退休高官管制赴陸 葉毓蘭：民進黨有種向中國宣戰吧

2019-02-14 14:07

高市又一「挺韓」戰將要投入旗美區立委選戰

2019-02-14 13:57

監院通過扁案換法官報告 陳致中：政治力介入

2019-02-14 13:56

警消增員4年近60億經費 侯友宜請中央補助

2019-02-14 13:41

選後第一次到基隆 蔡英文：不要忘記總統相挺的心

2019-02-14 13:12

【即時短評】華航機師罷工政府荒腔走板 誰是豬隊友？

2019-02-14 12:55

延長管制涉密高官赴陸 行政院：傾向往這個方向修正

2019-02-14 12:25

國叫中華民國家叫台灣 羅智強：馬英九2011就說了

2019-02-14 15:00

吳敦義稱重返執政將簽兩岸協議 民進黨：絕非保障

2019-02-14 14:49

頻「酸」韓國瑜 羅智強譏柯文哲像深宮怨男

2019-02-14 14:44

藍營拱選總統　胡幼偉：韓國瑜當劉邦的味道日益明顯

2019-02-14 14:39

影／學者挺華航機師罷工 回應蔡總統:集體去跟老闆講

2019-02-14 14:38

三度與入閣擦身而過 管碧玲：情況複雜

2019-02-14 14:34

近九成四 去年公共建設執行績效近7年最佳

2019-02-14 14:31

促轉會動用7千萬預備金

2019-02-14 14:30

故宮院長交接 吳密察：傳統創新並進

2019-02-14 14:28

公共建設一般預算執行率 大故宮、樂生最卡關

2019-02-14 14:27

新故宮計畫擬改 文物不來回搬了

2019-02-14 14:26

冷眼集／忽略兩岸正常發展 綠本末倒置

2019-02-14 14:24

登陸恐受阻 馬吳：別蠻幹

2019-02-14 14:22

赴陸管制擬延長 藍委批：自己去不了，讓別人也去不了

2019-02-14 14:21

美議員邀蔡總統赴國會演說 中國試圖阻止

2019-02-14 14:08

淡季國旅擬補助青年自由行 最快2月底提春遊方案

2019-02-14 14:02

歐鴻鍊：若無中華民國 兩岸談判籌碼就消失

2019-02-14 13:59

管中閔兼職收入高 監委：台大應處理

2019-02-14 13:48

農產數據亮眼 韓國瑜：了解是否有剝削

2019-02-14 13:44

露點遭小情人咬噴血 台聯前主委：她的愛我都感受到

2019-02-14 13:33

我爭取加入CPTPP 台日協：日方歡迎我加入立場不變

2019-02-14 12:41

情人節丁丁秀32年結婚照 網友讚：郎才女貌

2019-02-14 12:30

沈智慧提修法 酒駕再犯致死最高處死刑

2019-02-14 12:10

綠擬延長赴陸管制 蔡正元：蔡英文連任最後稻草

2019-02-14 12:06

蔡總統 赴基隆港區新春團拜

2019-02-14 12:03

蘇治芬「放屁說」槓上段宜康 地方黨部：跑票就是開除

2019-02-14 12:01

認定管中閔違法兼職 監院：請管校長處理管教授

2019-02-14 11:57

女星批東區沒落 柯文哲：有些重心會調整

2019-02-14 11:50

蘇揆慶外銷創新高 韓國瑜：很多農漁民說賺不到錢

2019-02-14 11:49

【重磅快評】不爽韓國瑜 小英禁止想想阿才換手抓癢？

2019-02-14 11:46

柯文哲新拋出「國家論」 強調內部應尋求最大公約數

2019-02-14 11:39

大故宮、樂生、農委會前瞻預算 執行率慘墊底

2019-02-14 11:33
看更多

熱門文章

暗酸韓國瑜 蔡英文：我賣到中國的農產品破紀錄

2019-02-13 20:55

影／台南立委補選 最強村姑「叫板」謝龍介辭議員

2019-02-13 16:29

延長管制出境 馬英九辦公室痛批民進黨違憲蠻幹

2019-02-13 23:14

被「最強村姑」嗆辭市議員 謝龍介陣營反打臉

2019-02-13 19:36

「小段，你在放屁」 蘇治芬為跑票案怒嗆段宜康

2019-02-14 11:16

故宮新院長當年一席話 讓紀念228沒陷入復仇深淵

2019-02-14 08:00

市長夫人都哭了！陳佩琪因遭潑糞水哽咽 佳芬姊被這事催淚

2019-02-14 09:00

避談選總統的韓國瑜嗆蔡總統：要把2300萬人民帶去哪？

2019-02-13 17:56

蘭嶼護理師墜機殉職撫卹 銓敘部終認定符合冒險犯難

2019-02-13 16:59

監院調查管中閔案 列出四大類兼職但不移送司法

2019-02-13 18:31

遭民進黨除名 郭信良以兩句詩表無奈

2019-02-13 15:26

移民署科員踹檢疫犬 網：不喜歡可以揍你嗎？

2019-02-13 20:24

韓國瑜批判蔡總統兩岸政策 陳致中反嗆韓「鬼打牆」

2019-02-13 23:21

國民黨中常會要求執政15縣市首長宣示支持年改憲

2019-02-13 18:51

重申「我不是西瓜」 黃偉哲：上任後一直在危機處理

2019-02-14 09:52

蘇揆慶外銷創新高 韓國瑜：很多農漁民說賺不到錢

2019-02-14 11:49

談統獨議題 柯文哲用「國家」這兩個字解決

2019-02-13 16:41

勞動部廣告「國旗掛反了」！菲律賓竟變成「戰爭中」

2019-02-13 22:13

監院通過 阿扁當初遭「換法官」影響他的被告人權

2019-02-13 17:52

認定管中閔違法兼職 監院：請管校長處理管教授

2019-02-14 11:57

孫大千：換柱事件掛嘴上 為洪秀柱？還是自己？

2019-02-14 11:45

【重磅快評】卜睿哲的弦外之音 蔡政府聽懂了嗎？

2019-02-13 15:43

藍營天王重提「換柱」 孫大千：年輕世代不關心

2019-02-14 11:14

對準馬、吳？涉國安出境延長管制列民進黨優先法案

2019-02-13 22:23

是否參選總統 吳敦義：我準備了30幾年

2019-02-14 10:54

觀察站／比賽正要開始…韓龜柯兔誰勝出？

2019-02-14 00:35

請國民黨15縣市挺年金釋憲 沈智慧：退休基金被綠虧垮

2019-02-13 22:05

韓國瑜拋兩岸你儂我儂 嗆蔡總統不負責任

2019-02-14 00:40

綠擬延長赴陸管制 蔡正元：蔡英文連任最後稻草

2019-02-14 12:06

開「三重吃透透」直播 余天：自己北上第一站也在三重

2019-02-13 16:02

【重磅快評】不爽韓國瑜 小英禁止想想阿才換手抓癢？

2019-02-14 11:46

高雄「貨賣出去」 農漁產1個多月出口3.1億元

2019-02-13 18:30

郭信良遭民進黨除名 中評會：5年內不得再入黨

2019-02-13 16:15

綠委憂心 5地雷恐傷選情

2019-02-14 00:11

銓敘部通過 墜機護理師獲最高撫卹

2019-02-14 00:28

【即時短評】冷血還是僵化？ 銓敘部今是昨非令人厭惡

2019-02-13 21:02

劍指馬吳？退休高官管制赴陸 綠列優先法案

2019-02-14 00:24

蘭嶼護理師符冒險犯難 銓敘部通過給予最高撫卹

2019-02-13 16:57

【即時短評】華航機師罷工政府荒腔走板 誰是豬隊友？

2019-02-14 12:55

情人節丁丁秀32年結婚照 網友讚：郎才女貌

2019-02-14 12:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top