台灣經濟榮景不再 韓國瑜嘆：整整鬼混了20多年！

2019-02-14 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市長韓國瑜今在一場產業論壇致詞時，提到台灣過去曾為亞洲四小龍之首，但過了20多年，台灣沒有進步，「整整鬼混20多年，完全在退步！」他強調他要從高雄做起，要讓各行各業往前衝，政府團隊就是服務的角色，會當企業家的好友，一起打拚更美好的未來。

韓國瑜今下午出席平面媒體舉辦的一場產業論壇，他致詞時說，以前台灣企業家拿起手提箱就敢往全世界衝，勤勞、認真、打拚、敢接受各種挑戰，但幾十年打拚下來，現在台灣情況沒人不搖頭。

他說，昨晚他到台北跟20家全台最大企業家會面，這些企業家對高雄很陌生，希望他介紹高雄一下投資環境。

他對企業家們說，政治人物如何看自己、扮演何種角色很重要，他以埃及金字塔為例，360行最頂端坐著政治人物，管了359行，很容易作威作福，但他當市長，高雄市政府的金字塔要倒過來，市府要在最下面，服務359行，「我們不會作威作福，我們會幫359行業，盡量做牛做馬。」

韓國瑜說，政府不可能幫企業家搶訂單、也不知如何幫忙降低成本，不知如何管理公司、工廠，這些只有企業家自己才會知道，但政府可以當企業家的好朋友，協助企業家把疑難雜症盡快盡速解決，讓企業家去衝、賺大錢，然後創造稅收、創造就業機會。

但他說，「不好意思講，有些政治人物搞不清楚角色，變得無限大，這就慘了。」他強調他當市長，從他本人開始發揮服務精神，一定會影響其他處長、課長、股長，就會慢慢改變風氣。而商人願意來高雄投資，得到友善的態度、熱情的服務，這個城市的發展也一定會變。

他還以武俠小說為例，如果政府像蒙面大盜，「此路為我開，若從此路走，請留買路錢」，如果政府官員的心態是這樣，當局長「此局為我管，若從此局過，請留買路錢」，這就是不肖的政府，怎麼得了。

韓國瑜感概說，回頭想想，以前亞洲四小龍老大是台灣，但過20多年，「我們國家有進步嗎？我們國家有傲人成績嗎？真的台灣整整鬼混20多年，完全在退步！讓人想到都無法接受！」