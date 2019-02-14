近九成四 去年公共建設執行績效近7年最佳

2019-02-14 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



國發會今日表示，在預警機制與工程會公共建設督導會報相互搭配下，107年度整體公共建設計畫預算達成率93.71%，較106年度之88.85%提升4.86個百分點，為近7年最佳；年度預算未執行數也由過去平均每年近500億元，大幅縮減至288億元。

國發會於今舉行第64次委員會議，就107年納入預警機制列管之46項計畫全年執行情形提出報告，公建執行率為近7年最高。國發會主委陳美伶要求各部會持續精進，積極掌握各項計畫的關鍵里程碑，預為因應可能風險，務求108年度公共建設計畫達成率再創新高。

為使政府資源獲得充分有效運用，行政院核定國發會自107年起實施「公共建設計畫審議、預警及退場機制」，以全生命週期概念，促使各機關加速落實執行公共建設計畫，另並依106年度計畫執行存有相當落差、具潛藏風險、工程進度配當失衡、輿情關注、近期有重大成果或里程碑等5項原則，篩選出46項公共建設預警計畫，年度經費1,091.31億元，其中以交通部、經濟部及農委會等3部會所屬公共建設計畫占90%最多，涵蓋一般計畫、前瞻計畫及小型計畫等類型。

截至107年底，46項預警計畫年度預算達成率為87.16%。分析預警計畫達成率較整體公共建設計畫為低之原因，主要在於預警計畫的篩選，係以該計畫執行本有風險或落後為主要考量；換言之，即挑選體質較弱之計畫，經由本機制，協助發現問題、及時加強輔導。

透過與工程會公共建設督導會報相互搭配，輔導各部會發掘計畫執行風險並竭力克服執行障礙，46項計畫中有34項計畫達成率達90%，顯見預警機制已發揮功效，其所帶動之效益，不僅使107年度整體公共建設計畫預算達成率優於106年度，更為近7年最佳表現。另分析46項預警計畫主要遭遇困難，包括多次流標、驗收遲延等。對此，國發會除將持續列為108年度預警計畫加強管控，更將108年度預警計畫擴增至60項，並持續結合工程會每月召開的公共建設督導會報加強關注，促使計畫如期如質推動。