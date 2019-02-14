警消增員4年近60億經費 侯友宜請中央補助

2019-02-14 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市長侯友宜。記者施鴻基／攝影 分享 facebook

新北市長侯友宜今天出席行政院會，和桃園市長鄭文燦都認為基層警消員額成長增加地方財政負擔，希望中央補助，減輕地方財政負擔。侯友宜說，近年警消人員容訓量提高，將集中在今、明2年畢業，預計撥補新北市警、消1189人，人事經費4年增加近60億，六都都面臨相同問題，建請行政院邀各縣市會商解決。

市府財政局則希望中央規劃補助，建議今年增補313名員警人事費用由中央特別統籌分配稅款專案補助新北；2020年起分配本市一般性補助款時應專案補助2年超過預算員額人事費及相關支出，直到財劃法修法完成。

侯友宜表示，明年底前新北市增加警察員額賓939人，其中光1月份就339人，議會雖未通過預算，市府仍接收，但其餘600人超過預算員額，估計未來每年警察預算將增加12億7000萬，加上年金改革導致今年全市基層警察申請退休只有3人，明年也僅有1人，總計4年下來警政人事預算增加40多億。

消防人員也有類似情形，新北市今年新收基層消防人員120多人，明年130人以上，消防人事預算未來4年將增加16億。

侯友宜說，不僅新北，桃園、台中、台北都面臨相同問題，目前台北市仍不同意接收警察撥補員額，在財劃分修正尚未通過情況下，新北人均中央統籌分配稅款是六都最少，人口卻最多，財政負擔最大，希望中央提供新北市及其他縣市預算協助。

新北市警察認為，現有預算員額7897人，現有7835人，僅有62人預算員額可供運用，不僅影響人員新陳代謝，也導致薪資水準逐年增加。在現行中央補助公式下，中央未補助新北市警察人事費，全由市府支應，如果未獲補助恐嚴重排擠施政及建設計畫。