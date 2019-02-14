管中閔兼職收入高 監委：台大應處理

2019-02-14 13:48 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



監察委員蔡崇義公布管中閔違法兼職情事調查報告。（photo by 施養正/台灣醒報） 分享 facebook

「管中閔知法犯法、違規重大！」監察委員王幼玲14日表示，台大校長管中閔於擔任公職15年間，多次違反公務員服務法在外兼職，其中媒體社論的固定稿費每年超過60萬新台幣。對此，監察委員蔡崇義建議，管案須由台大內部自行處理，教育部也應善盡監督責任，監察院只能督導，無權處分。

王幼玲指出，管中閔身為國家高階政務官，卻於101年2月6日至104年2月3日期間，固定以匿名方式常態性的為媒體撰寫社論，所獲報酬年約65萬，違反公務員職務法「禁止兼職」之規定。此外，任職中研院期間，管中閔曾擔任政治大學、中央大學兼任教授，並兼職於勇源教育發展基金會領取報酬，均未經服務機關申請許可，也違反公務員職務法第14條之2、第14條之3等規定，違失情節核屬重大。

王幼玲補充，管中閔任職台大教授期間，另於壹傳媒台灣分公司、暨南大學、國泰金控等機關兼職，年報酬約150萬元，卻未如實向台大申報，違反教育人員任用條例、公立各級教師兼職處理原則等法，教育部身為主管機關，台大為國內教育領頭羊均責無旁貸，應確實依法行政。

蔡崇義表示，管中閔現為台大教授，監察院只負責督導，無權處分，請台大自行處理並由教育部監督，他強調，擔任政府高階職位更應該研究並遵守法令，任何人寫稿、演講、教課都可以，但管中閔未向服務機關申報，應屬違法行為。

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