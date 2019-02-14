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達成四協議 華航2年內研議不進用外籍正機師

選後第一次到基隆 蔡英文：不要忘記總統相挺的心

2019-02-14 13:12聯合報 記者吳淑君╱即時報導

總統蔡英文今天上午出席「基隆港區各界108年新春團拜聯誼活動」，蔡英文大誇市府有林右昌，國會有蔡適應，還說，大家不要忘記了，還有總統對基隆一份相挺的心，基隆港是基隆發展最核心的所在，未來拜託大家齊心協力，繼續為基隆的發展打拚。

去年九合一大選，民進黨慘敗，選後蔡英文首次來基隆，也是第一次有總統參加港務公司的新春團拜，但她未用台灣港務公司給的講稿。

蔡英文致詞時說，基隆要改造的關鍵所在就在基隆港，如果基隆港改造能成功，是基隆城市改造的最要動力來源，她當上總統以來，基隆港的改造工程一直是她最關心的事情，因為這樣，今天選擇到基隆跟港務公司新年團拜（差點口誤說成桃園），跟大家說聲謝謝，也請大家更加努力，讓基隆港的改造工程更快速，有效率完成。

她說，大家對「基隆隊」的效率都很稱讚，這三年在林右昌及蔡適應立委奔走下，軍港西遷順利進行，進度也超前，預計在三年後就可以進行實體的搬遷，基隆港這個國門這幾年的改變，大家應該都有看到，基隆輕軌，大基隆歷史場景計畫執行後，基隆港市核心區的景觀，一定會越來越美麗。

新的基隆正在快速的進步中，未來市政府團隊在有能力有遠見的林右昌市長帶領下，加上立法院有最了解在地的蔡適應委員緊盯進度爭取預算的蔡適應委員，一定可以讓基隆再現繁華。

市府有林右昌，國會有蔡適應，大家不要忘記了，還有總統對基隆一份相挺的心，基隆港是基隆發展最核心的所在，未來拜託大家齊心協力，繼續為基隆的發展打拚。

蔡英文總統（中）上午在基隆市長林右昌（右三）、立委蔡適應（左二）、港務公司高層主...
蔡英文總統（中）上午在基隆市長林右昌（右三）、立委蔡適應（左二）、港務公司高層主管等人陪同下，來到基隆市港務局大樓與港區各界舉行新春團拜。記者許正宏／攝影
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蔡英文總統（中）上午在基隆市長林右昌（右三）、立委蔡適應（左二）、港務公司高層主...
蔡英文總統（中）上午在基隆市長林右昌（右三）、立委蔡適應（左二）、港務公司高層主管等人陪同下，來到基隆市港務局大樓與港區各界舉行新春團拜。記者許正宏／攝影
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