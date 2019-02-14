故宮院長交接 吳密察：傳統創新並進

2019-02-14 14:28 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 何定照 ／台北報導



故宮博物院院長上午舉行卸任代理院長及新任院長交接典禮，在政務委員林萬億（中）監交之下，代理院長李靜慧（左）將印信交給新任院長吳密察（右）。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

故宮今舉行院長交接典禮，新任院長吳密察致詞時，以故宮北院、南院新舊不同建築為例，指故宮當今遇到的嚴峻挑戰就像兩建築一樣，要同時承繼傳統、也開創未來。他坦言自己過去是「學者比經營者身分還多一點」，現在必須兩頭並進，希望達到社會期待。

吳密察說，他過去也擔任過博物館長，台灣所有博物館中，只有故宮是稱為「院」而非「館」，表示故宮不論在國內、在全世界都是很重要的博物館。

吳密察說，現在故宮已遇到許多嚴峻挑戰，首要挑戰就是50多年前蓋故宮時，根本沒想到現在每天入館有這麼多人數，也沒想到會在南部蓋一個21世紀的新館，也就是南院。這兩處一個古典館舍、一個21世紀蓋出來的摩登館舍，都在要求故宮人一要承繼傳統，二要像南故宮的建築一樣開創未來，是必須兩頭並進的工作。

吳密察坦言，他接任故宮，不是有十足把握，因為他先前學者比經營者身分還多一點，但他現在也必須兩頭並進。「新的博物館、新的觀眾，需要我們用新的態度、智慧與知識去面對，希望大家給這個有好的館藏、館員、傳統的博物館更多鼓勵支持」。

故宮交接典禮由政務委員林萬億監交，林萬億列舉故宮面對的各種問題，包括新故宮計畫中老建物整修、文物搬遷等，及南院格局調整等，也得讓民眾感受到故宮不只是典藏古老國寶，也非少數研究員埋頭研究的地方，而是還得讓故宮國際化也與本土銜接，並做到年輕化。