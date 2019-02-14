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達成四協議 華航2年內研議不進用外籍正機師

【即時短評】華航機師罷工政府荒腔走板 誰是豬隊友？

2019-02-14 12:55聯合報 記者林麗玉╱即時報導

桃園市機師職業工會今天與華航展開第四次協商。記者鄭超文／攝影
桃園市機師職業工會今天與華航展開第四次協商。記者鄭超文／攝影
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華航機師罷工持續至今已第七天，繼昨日「紅眼協商」，今勞資雙方再度談判，台灣史上最長機師罷工仍未落幕。此事凸顯政府危機處理的荒腔走板，豬隊友呼之欲出。

豬隊友一，是府院高層和相關部會首長。華航罷工雖確屬公司治理層面的勞資協商，但華航有近半官股，歷任董座又皆官派，當罷工發生在國人疏運最高峰的春節收假，蔡蘇面對國人出不去、又回不來的焦慮、憤怒，竟神隱多日。民怨火大達高點過後，府院卻將罷工推給尊重公司治理。但，春節疏運不是交通部年度重要任務？蔡總統、蘇院長、交通部長林佳龍不應第一時間出面指示相關配套，並安撫民心嗎？勞動部本應是罷工的主責單位，卻到年後才出面，是不是也太輕忽了？

豬隊友二，是華航董事長何煖軒。2016華航空服員罷工，在蔡英文總統「若非已忍無可忍不會罷工」暖心喊話下，前朝官派董座迅速下台、接任的何煖軒則對空服員訴求照單全收。但此次何煖軒同樣在神隱行列，令人質疑，上一次的照單全收，只是為打馬前朝，還是討好新總統？

豬隊友三，是政務委員張景森。正當勞資協商如火如荼之際，張景森竟還在媒體人臉書留言嗆「這樣會不會過勞我也不知道？」難道領高薪的機師，就不能為自己爭取勞動權益？難道年休157天以上，就不能就疲勞航班可能衍生的飛安風險，透過罷工訴求以更專業角度審視？

豬隊友四，是華旅董事長謝欣霓。華旅是華航子公司之一，而謝欣霓更是百分之百因為酬庸，才坐上董座之位。但罷工事件後，她卻酸文連發，一下子說機師工會依年資升遷是大鍋飯心態，一下子說機師是貴族勞工，還說蠻牛一定很想找機師拍廣告。看在一般人眼中，罷工當然有非議之處，但輪得到她這個酬庸高官說三道四嗎？

豬隊友五，是桃園市長鄭文燦。這次華航罷工第一時間傳出交通部叫不動何煖軒，鄭文燦竟還稱「何煖軒若聽我的就沒這次罷工」，反扯出民進黨內部長期派系的角力惡鬥，甚至還有一波波陰謀論，這對華航、政府，難道不是多輸局面？

一場華航罷工，因攸關大眾的飛航安全、消費權益備受關注，但蔡政府面對罷工處理，自己人與前朝人馬的兩套標準；還有官員亂扣機師高薪還要爭取權益的貪婪帽子；派系惡鬥導致後續陰謀論四起，現在盤點起來，豬隊友真的不少。

華航勞資爭議
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