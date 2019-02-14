我爭取加入CPTPP 台日協：日方歡迎我加入立場不變

2019-02-14 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



台灣日本關係協會副秘書長謝柏輝今天表示，我國爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），朝野各界都在努力，日方的回應大致是歡迎符合自由開放國際貿易規範的國家，包括台灣加入，日方歡迎台灣加入的立場是不變的。

謝柏輝今天在外交部例行記者會上答覆媒體詢問時表示，朝野都在努力爭取加入CPTPP，立法院國防及外交委員會召集委員、民進黨立委邱志偉1月底和同黨立委呂孫綾、時代力量立委林昶佐訪日，除了推動國會外交，也向日方強烈表達我國參與CPTPP的意願，希望日本鼎力相助，而日方的大致回應是，歡迎符合自由開放國際貿易規範的國家，包括台灣加入，日方也建議我們因為CPTPP是共識決，希望我們同步洽請其他會員國協商一起進行。

去年公投結果，反日本核災地區食品進口公投案通過，日本外務大臣河野太郎日前在答覆媒體詢問時曾說台灣因此難以加入CPTPP，謝柏輝說，我們這次透過不同管道，日方國會議員和行政官員都有表達歡迎的立場，當初河野外相是在回覆媒體時，可能說出個人感想，但日方歡迎台灣加入的立場是不變的。