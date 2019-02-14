沈智慧提修法 酒駕再犯致死最高處死刑

2019-02-14 12:10 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



針對酒駕致死案件頻傳，國民黨立委沈智慧今天舉行記者會，表示將在新會期開議後提出《刑法》第185條之3修正草案，酒、毒駕再犯肇事致人於死，最高可處死刑。