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沈智慧提修法 酒駕再犯致死最高處死刑

2019-02-14 12:10聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

針對酒駕致死案件頻傳，國民黨立委沈智慧今天舉行記者會，表示將在新會期開議後提出《刑法》第185條之3修正草案，酒、毒駕再犯肇事致人於死，最高可處死刑。

沈智慧表示，她昨晚與車禍事故的家屬見面，受害者母親在她懷裡哭到衣服都濕了，希望她能替兒子討公道，所以今天特別舉行記者會，要求酒駕致死者，尤其是累犯，刑度一定要增加死刑或是無期徒刑。

針對酒駕致死案件頻傳，國民黨立委沈智慧今天舉行記者會，表示將在新會期開議後提出《...
針對酒駕致死案件頻傳，國民黨立委沈智慧今天舉行記者會，表示將在新會期開議後提出《刑法》第185條之3修正草案，酒、毒駕再犯肇事致人於死，最高可處死刑。記者胡經周／攝影
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沈智慧酒駕
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