蘇治芬「放屁說」槓上段宜康 地方黨部：跑票就是開除

2019-02-14 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



民進黨中評會主委蘇治芬與民進黨立委段宜康再為台南市議長跑票案互槓，段宜康稱有人要「搓掉」這個案子，蘇治芬則回嗆「小段，你在放屁」，並公布與民進黨台南市黨部主委黃先柱的LINE對話，痛批新潮流的協調能力太差。黃先柱今上午受訪時說，蘇治芬上月31日來找他聽取地方黨部意見，但他對蘇說「跑票就是開除，這沒有討論餘地」。

民進黨中評會昨對台南市議長郭信良開除黨籍，段宜康在臉書指「1月31日，有兩個今天也參加開會的人，找台南市黨部，想搓掉這個案子」。蘇治芬則也在臉書回嗆「小段，你在放屁」，並附上與民進黨台南市黨部主委黃先柱的LINE對話截圖，內容為蘇對黃說「小段說我找你『想搓掉這個案子』，會不會太過分了，我有嗎？」、「新潮流的協調能力太差了」，黃先柱則回，「抱歉！這都是我個人的問題！或許是我本身表達意見能力不足！」

黃先柱說，上月31日中評會主委蘇治芬及中評委蔡易餘到台南找他，徵詢地方黨部對於台南市議長跑票案的看法，當時蘇治芬沒有特別表達意見，他則向蘇表示這個問題沒有討論餘地，因為要維護民進黨黨紀，跑票就是要開除，沒有第二條路可以談。