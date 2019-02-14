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認定管中閔違法兼職　監院：請管校長處理管教授

2019-02-14 11:57聯合報 記者周志豪╱即時報導

監院1月15日通過監委王幼玲等人提案，著手調查台大校長管中閔任職台大教授期間，未經台大書面同意違法兼職、兼課情形，調查結果今出爐，認定管任職台大期間有逾1800萬元違法兼職收入，要求「管校長處理管教授」。

王幼玲表示，台大聘約規定，專任教師應交學校書面同意，才能在外兼職、兼課，否則依據台大懲處要點，最重可予以解聘，最輕也可不配給宿舍，民國108年的管中閔校長應處理管教授在98、99、100、105、106年未經台大同意在外兼職、兼課問題。

王幼玲說，相關後續處理，尊重大學自主，但若台大不處理，也會請教育部督導。

也參與調查的監委蔡崇義也說，這次調查認定，管中閔任教台大期間，確實有有違法兼職，但監察院無權懲處台大教授，所以沒有做出任何糾正或處分，要求台大自行處理管中閔問題，相關兼職有沒有回饋學校，也要由學校說明，但會做後續追蹤與督導。

監察院調查管中閔任中研員研究員、行政院政務委員、台大財金系教授等公職教職期間，認定多項兼職涉及違反公務員服務法、教育人員任用條例等法規，昨天也以聯席會議通過調查報告。

報告中首先重提，管中閔在民國101年2月6日至104年2月3日期間，身為政府高階政務官、機關首長，卻「固定」以匿名方式「常態性」為特定媒體撰寫社論，獲取65萬兼職報酬，嚴重損害公務紀律、敗壞官箴，已違公務員服務法，已予彈劾。

調查也發現，管中閔任職中研院期間，民國91至97年在政大兼課、97年兼任央大講座教授、96至97年在勇源教育基金會領取報酬兼職，均未依規定申請。相較94至97學年度至中山大學任合聘教授有經申報，蔡崇義認為，管顯然知道法律規定。。

監院調查，管中閔任教台大期間，也於政大、央大、勇源教育基金會、媒體、台經院等處兼職；在國泰金控兼職多年，也僅第1年向台大申報獲准，粗估違法兼職、兼課收入逾1800萬元。監院調查認為管中閔已違反公立學校教師兼課原則與台大內規。

監察院認為，台大是國內高等教育領頭羊，對於管中閔任教期間違法兼職、兼課，與主管機關教育部都責無旁貸，應確實依法行政懲處。

此外，監院調查報告也提到，管中閔於民國96年6月20日至23日期間，由西安交通大學招待落地食宿費用方式前往講學，但回國後卻仍向中研院申領訪問該校期間生活費357美元，也宜請中研院釐清並依法處置。

監院1月15日通過監委王幼玲等人提案，著手調查台大校長管中閔任職台大教授期間，未...
監院1月15日通過監委王幼玲等人提案，著手調查台大校長管中閔任職台大教授期間，未經台大書面同意違法兼職、兼課情形，調查結果今出爐，認定管任職台大期間有逾1800萬元違法兼職收入，要求「管校長處理管教授」。記者周志豪／攝影
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台大管中閔監察院
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