蘇揆慶外銷創新高 韓國瑜：很多農漁民說賺不到錢

2019-02-14 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市長韓國瑜（左四）今上午在保安宮參拜及發紅包。記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

行政院長蘇貞昌自製圖片祝民眾情人節快樂，並指農產品外銷創20年來新高。高市長韓國瑜受訪表示，很高興蘇院長願重視農漁民，但要思考，為何很多農漁民說賺不到錢，是不是被剝削？這裡面到底發生何事，聰明的政府應該要去想。

蘇貞昌自製圖片寫「空前的農產外銷量，猶如你在我心的重量」，祝大家情人節快樂，並指農產品外銷20年來新高。

韓國瑜今上午在保安宮、三鳳宮參拜及發紅包，被問到此事時說，非常感謝行政院長願意關心農民、照顧漁民，可是蘇要去思考，為什麼農民漁民去年選舉，基本上支持民進黨全倒戈，「因為收入不好、賺不到錢嘛！」

他反問蘇貞昌，如果認為外銷很好、很漂亮，那為什麼農漁民心裡不高興？是不是中間有人被剝削？他說，很多農漁民說賺不到錢，可是政府說外銷很多，那聰明的政府應要想，這裡面到底發生什麼事，是不是農漁民不停被剝削，如何打破剝削，是政府的責任。

韓國瑜今發紅包，有不少民眾高喊「總統好！」但韓被問及此事僅說，「沒有，那講太多。」低調不願多談。

至於國民黨有人建議總統初選用徵召，韓國瑜說，「國民黨有他遊戲規則，我們現在不要管」，並指其實在高雄這個土地，政黨已經越來越淡了，大家都希望超黨派，趕快建設高雄，「在這樣的高雄這個土地上講這麼多，不適合啦！至於台北中央他們要什麼遊戲規則，由他們來定，我們做好我們的事情。」

今天是情人節，被問到是否有要對妻子李佳芬有所表示？韓國瑜說，那是家裡面的事情，不要在外面公開討論，「不要講這個，哪有男女相處希望攤在太陽下讓全世界看？不可能，各有各的隱密。」

對於昨晚跑到台北，被韓粉補捉拍到，韓國瑜說，因為有20多家企業家，想了解高雄投資環境，都是非常大的企業家，他們對高市比較陌生，過去投資都在北台灣，所以他跟這些企業家聊聊，而這些企業家對高雄也非常有信心。