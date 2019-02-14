【重磅快評】不爽韓國瑜 小英禁止想想阿才換手抓癢？

2019-02-14 11:46 聯合報 主筆室



今天是西洋情人節，蔡英文總統一早大曬御貓想想和阿才的恩愛照。圖截自蔡總統LINE 分享 facebook

韓國瑜說兩岸關係像「指腹為婚」，在心靈層次上可以「你儂我儂」、「換手抓癢」或「相依相偎」。總統府昨天終於開口訓斥韓國瑜要「專心市政」後，蔡英文今天忍不住也藉著西洋情人節，一早大曬御貓想想和阿才的恩愛照。

蔡阿才撥撩著蔡想想，蔡英文說，「只要有愛就是好日子」；但兩大御貓這回肯定是不便公開「換爪抓癢」了。

可是，貓奴蔡英文至少一定不能禁止喵星人「自己的癢癢自己抓」吧！

蔡英文上任，兩岸冰封；「九二共識」，兩岸之間那把相互抓癢的搔杖「如意」，也貼上了封條。她溺愛的北農高級實習生等一干左青新貴，忍看農漁產品出不去，農民漁民癢痛得受不了。

直到韓國瑜喊出「貨出得去，人進得來，高雄發大財」，找回那把搔杖「如意」，兩岸的春天才從高雄出發。於是，即使韓國瑜春節還在練「龜息大法」時，貨已出去，人也進來了；高雄發大財，先從「攤販經濟」動起來。

關鍵當然就在九二共識，那把抓癢的搔杖「如意」。但陸委會卻急著不准這個，禁止那個；蔡政府折不斷「如意」，也想把「如意」彎起的指形柄端板直。

但人民癢痛難熬，怎麼辦？

這幾天龍體欠安的蔡英文，吃了不少水果補充維他命後，忍不住撐起病軀，曉諭黎民：台灣農產品的出口總金額，去年創下20年新高！其中，賣到中國的農產品，也比前一年大幅成長，同樣破紀錄！

農委會主委陳吉仲宣旨：沒有九二共識，台灣農產品也出得去，一樣照賣。

原來，農民的哀號都是無病呻吟？高雄空曠的夜市也是裝出來的？

蔡英文和她的左青新貴沒說清楚的是，蔡英文上任後，台灣農產品出口起伏中，有多少中國大陸區隔蔡政府、直接面對台灣民眾所作的惠台政策因素？

農民已經「自己的癢癢自己抓」，蔡英文還湊過來說，幫你抓癢抓得好舒服？

莫怪韓國瑜說，本來他在高雄拚經濟，不應該講這些，但記者一再問，他也只好說出來：蔡英文政府既不要九二共識，也不敢台獨，又不承認中華民國，也不要台灣獨立共和國，到底要什麼？

蔡英文最受不了的，或許不是韓國瑜兩度直嗆：台灣2300萬人民要往那裡去？而是韓國瑜掀開的國王新衣：「莫非你完全是裝腔作勢？」

豬年，喵星人吉祥如意。那把搔杖「如意」，被蔡英文藏起來了，蔡阿才和蔡想想就「換手抓癢」吧，別再ㄍㄧㄥ了。情人節快樂！