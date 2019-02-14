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柯文哲新拋出「國家論」 強調內部應尋求最大公約數

2019-02-14 11:39聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

台北市長柯文哲昨提出「國家論」，柯文哲強調，用「國家」兩個字就解決掉現在的問題，他今天再強調，國家內部要先有共識，不管是處理美國還是對岸的問題。

柯文哲表示，目前台灣和中華民國大概是最大的公約數，大家慢慢要尋求台灣內部要有一個共識，如果自己內部都亂成一團，怎麼去跟對岸談？怎麼去跟美國談？

柯文哲說，統獨是一個假議題，但是在台灣是一個政問題，大家很清楚，美國現在不可能讓台灣獨立，也不可能讓台灣去跟中國統一，這是美國的底線。所以坦白講統獨在現階段是個假議題，但是在台灣是個政問題，因為它真的把台灣搞垮了。

媒體詢問柯文哲，頻談兩岸議題是否會被外界質疑沒有專心市政？柯回應，還好啦，他每天七點半開始工作，他每天認真工作但大家都沒有看到，其實台北市政到現在為止，還是速度相當快在推動。

記者追問，他將「國家」作為兩岸新論述，在國內也許可以，但在大陸是否不會被接受？柯重申，內部若沒有共識，外部根本就沒有辦法談，所以要盡量尋求一個內部的共識，才有辦法跟中美說明和協調。

對於此時提出國家新論述，是否會降低他之前講「兩岸一家親」的衝擊？柯文哲回應，他已經說過，兩岸一家親是一種態度，表明沒有要先跟大陸為敵，不會故意搞什麼去中國化、去蔣化，先表達對大陸是友善的，我願意交流。不過，轉過頭來，國防、經濟該準備的還是要準備。

柯文哲說，老實講國際政治還是非常現實，他舉例自己去荷蘭，發現有些城市特別友善，原來那裡有我們的大廠華碩、捷安特在那裡，所以市長就特別友善。如果那裡沒有台商的大廠，市長就應付應付，很明顯能感受。所以他學到一課，國家的國防經濟實力還是最根本的。

記者詢問兩岸一家親和你儂我儂有什麼差別？柯文哲回應，「你儂我儂」定義要去問韓國瑜，

兩岸一家親只是表明個態度，要去和對方交朋友，並沒有要與對方為敵。至於「你儂我儂」是否適合說明兩岸關係，柯文哲表示，自己是外科醫生，不會注重名詞，是提出標題的人要去闡述理念的內容是什麼。

台北市長柯文哲今早出席江南市場啟用後受訪。記者莊琇閔/攝影
台北市長柯文哲今早出席江南市場啟用後受訪。記者莊琇閔/攝影
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