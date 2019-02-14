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大故宮、樂生、農委會前瞻預算 執行率慘墊底

2019-02-14 11:33聯合報 記者賴于榛╱即時報導

政府最新公共建設預算執行率曝光，107年一般計畫最差分別是「樂生園區整體發展計畫...
政府最新公共建設預算執行率曝光，107年一般計畫最差分別是「樂生園區整體發展計畫」的7.03%與「大故宮計畫」的16.98%。報系資料照／記者蘇健忠攝影
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政府最新公共建設預算執行率曝光，107年一般計畫最差分別是「樂生園區整體發展計畫」的7.03%與「大故宮計畫」的16.98%；而前瞻第1期公共建設預算執行率低於4成則包括衛福部的食安大樓等計畫，只執行了36.37%，農委會更慘，阿里山森林鐵路隧道計畫僅執行3.76%。對此，行政院長蘇貞昌指示，除非碰到突發狀況或客觀情勢變化，不應有任何失敗藉口，要為成功找到方法。

行政院公共工程委員會14日到行政院會報告「107年度公共建設推動辦理情形」，其中一般計畫總計215項，執行了3,105.34億元，雖然年可支用預算達成率93.94%高於近10年平均值，但其中衛福部「樂生園區整體發展計畫」，達成率僅7.03%，工程會研判延遲原因是因為去年尚在前置作業階段且涉及歷史建築文資審議程序，但幸好PCM（專業營建管理）已於108年1月22日決標，並啟動加速委託納骨塔工程調查研究。

另外，故宮博物院推出的「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫(107-112年) 」，俗稱大故宮計畫的此案達成率也只有16.98%，重點就是找不到廠商接手北院區擴建、南院區新建國寶館，為避免大故宮胎死腹中，北部院區PCM目前三度上網招標，國寶館則趕緊委由營建署代辦。

而前瞻第1期預算執行率部分，69項計畫平均達成率雖然達到91.45%，但有兩部會低於4成，包括衛福部的食安大樓等計畫，只執行了36.37%，工程會研判是食安大樓場地找太久，又遇上地方政府未及時請款等因素才影響執行績效；農委會則更慘，阿里山森林鐵路隧道計畫僅執行3.76%，原因則是誤判免環評，繞了一圈至今還卡關等著環評。

針對預算率執行低的部會以及進度落後的計畫，蘇貞昌會中特別要求首長親自介入督導，除非碰到突發狀況或客觀情勢變化，不應有任何失敗藉口，要為成功找到方法，各部會執行其計畫工作，其他部會也身為同一團隊，都應協助解決困難。

另外，蘇貞昌也要求相關部會在執行業務過程中，請部會首長都直接以電話聯絡、當面研商，至少每周都來到院會，有什麼問題與困難，都立刻解決，時間不要拖延，「預算通過後應以最快速度執行，千萬不要延宕，各部會首長要親自督管、掌控內部所有事項，要為成功找方法，請各部會首長確實負責，及早開始」。

政委吳澤成受訪時則指出，將持續列管各計畫，若發現進度落後會即刻介入，但呼籲各部會一旦提早發現問題，應該要及時解決，或是提報工程會督導會報協處，否則等到工程會介入仍是會有一定的時間落差。

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