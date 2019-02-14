政院修法 船隻躲檢查、亂打118最高可罰15萬
行政院會14日通過海洋委員會擬具「海岸巡防法」修正草案，未來可疑船隻若是規避檢查，新增罰則3到15萬元，海巡必要時可以對民眾進行身分查證跟蒐集程序，另外，民眾若是濫用海巡署緊急服務專線118也將開罰3千至1萬5千元，替海巡人員添加執法利器。
「海岸巡防法」此次修法有三個主要方向，除了因應組織改制之外，未來若有執法必要且符合行使要件可比照警察執法，必要時得進行身分查證及資料蒐集，其職權之行使要件及人民權利救濟途徑，皆準用警察職權行使法第二章及第四章規定。
過去曾有可疑船隻逃避檢查，海巡雖欲攔查，卻因為沒有強制力遭拒絕或妨礙，此次修法則增訂未來船舶、其他水上運輸工具之船長、管領人、所有人或營運人若是規避檢查可開罰3到15萬元；另外，民眾若是濫用海巡署緊急服務專線118，經勸阻不聽或故意謊報，也將開罰3千至1萬5千元。
就有海巡人員指出，過往值勤常常遇到業主不願配合，但修法後執行上應該會比較有效果，希望法案儘速通過。
草案將函請立法院審議，蘇貞昌表示，本法案修正可以強化海巡機關人員行使職權進行身分查證及資料蒐集之依據，維護國家海洋權益及人船安全，送請立法院審議後，請海洋委員會積極與立法院朝野各黨團及社會各界溝通，爭取支持，早日完成修法程序。
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