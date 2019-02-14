政院修法 船隻躲檢查、亂打118最高可罰15萬

2019-02-14 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院會14日通過海洋委員會擬具「海岸巡防法」修正草案，未來可疑船隻若是規避檢查，新增罰則3到15萬元，海巡必要時可以對民眾進行身分查證跟蒐集程序，另外，民眾若是濫用海巡署緊急服務專線118也將開罰3千至1萬5千元，替海巡人員添加執法利器。

「海岸巡防法」此次修法有三個主要方向，除了因應組織改制之外，未來若有執法必要且符合行使要件可比照警察執法，必要時得進行身分查證及資料蒐集，其職權之行使要件及人民權利救濟途徑，皆準用警察職權行使法第二章及第四章規定。

過去曾有可疑船隻逃避檢查，海巡雖欲攔查，卻因為沒有強制力遭拒絕或妨礙，此次修法則增訂未來船舶、其他水上運輸工具之船長、管領人、所有人或營運人若是規避檢查可開罰3到15萬元；另外，民眾若是濫用海巡署緊急服務專線118，經勸阻不聽或故意謊報，也將開罰3千至1萬5千元。

就有海巡人員指出，過往值勤常常遇到業主不願配合，但修法後執行上應該會比較有效果，希望法案儘速通過。