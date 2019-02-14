親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇內閣上任滿月
六都市長拚市政
2020誰來選總統
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

陸山寨貨被趕出大城…卻趁機霸占農村 還告贏日本正牌

NBA／看見更好的林書豪 暴龍首秀：90分的高水準演出

政院修法 船隻躲檢查、亂打118最高可罰15萬

2019-02-14 11:32聯合報 記者賴于榛╱即時報導

行政院會14日通過海洋委員會擬具「海岸巡防法」修正草案，未來可疑船隻若是規避檢查，新增罰則3到15萬元，海巡必要時可以對民眾進行身分查證跟蒐集程序，另外，民眾若是濫用海巡署緊急服務專線118也將開罰3千至1萬5千元，替海巡人員添加執法利器。

「海岸巡防法」此次修法有三個主要方向，除了因應組織改制之外，未來若有執法必要且符合行使要件可比照警察執法，必要時得進行身分查證及資料蒐集，其職權之行使要件及人民權利救濟途徑，皆準用警察職權行使法第二章及第四章規定。

過去曾有可疑船隻逃避檢查，海巡雖欲攔查，卻因為沒有強制力遭拒絕或妨礙，此次修法則增訂未來船舶、其他水上運輸工具之船長、管領人、所有人或營運人若是規避檢查可開罰3到15萬元；另外，民眾若是濫用海巡署緊急服務專線118，經勸阻不聽或故意謊報，也將開罰3千至1萬5千元。

就有海巡人員指出，過往值勤常常遇到業主不願配合，但修法後執行上應該會比較有效果，希望法案儘速通過。

草案將函請立法院審議，蘇貞昌表示，本法案修正可以強化海巡機關人員行使職權進行身分查證及資料蒐集之依據，維護國家海洋權益及人船安全，送請立法院審議後，請海洋委員會積極與立法院朝野各黨團及社會各界溝通，爭取支持，早日完成修法程序。

「海岸巡防法」修法讓海巡執法添利器。聯合報系資料照
「海岸巡防法」修法讓海巡執法添利器。聯合報系資料照
分享

2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

「小段，你在放屁」 蘇治芬為跑票案怒嗆段宜康

2019-02-14 11:16

蘇揆慶外銷創新高 韓國瑜：很多農漁民說賺不到錢

2019-02-14 11:49

【重磅快評】不爽韓國瑜 小英禁止想想阿才換手抓癢？

2019-02-14 11:46

柯文哲新拋出「國家論」 強調內部應尋求最大公約數

2019-02-14 11:39

大故宮、樂生、農委會前瞻預算 執行率慘墊底

2019-02-14 11:33

羅霈穎批北市東區沒落 柯文哲：會調整發展重心

2019-02-14 11:21

韓國瑜拋兩岸你儂我儂 蔡總統今被問及沒回應

2019-02-14 11:13

綠修退休高官管制赴陸 藍委：政府過度恐共症

2019-02-14 10:52

故宮交接 吳密察：要繼承傳統也要像南院建築般創新

2019-02-14 10:15

延長赴陸管制溯及既往 吳敦義：民進黨應不會這麼蠻橫

2019-02-14 10:13

解析AIT反台獨公投 蔡丁貴：因衝擊民進黨2020選情

2019-02-14 09:41

蔡總統情人節曬愛貓照：只要有愛就是好日子

2019-02-14 09:34

美學者夏偉：邀蔡總統赴國會演說 對台弊大於利

2019-02-14 09:04

劍指馬吳？退休高官管制赴陸 綠列優先法案

2019-02-14 00:24

中央機關派遣工今年減一半 明年底歸零

2019-02-14 00:22

AIT：反台獨公投 反片面改變現狀

2019-02-14 00:12

退黨參選台南市議長 郭信良遭民進黨除名

2019-02-13 23:50

延長管制出境 馬英九辦公室痛批民進黨違憲蠻幹

2019-02-13 23:14

對準馬、吳？涉國安出境延長管制列民進黨優先法案

2019-02-13 22:23

請國民黨15縣市挺年金釋憲 沈智慧：退休基金被綠虧垮

2019-02-13 22:05

【即時短評】冷血還是僵化？ 銓敘部今是昨非令人厭惡

2019-02-13 21:02

暗酸韓國瑜 蔡英文：我賣到中國的農產品破紀錄

2019-02-13 20:55

今年政府要做三件事 蔡英文：降稅負、衝內需、拚轉型

2019-02-13 20:25

移民署科員踹檢疫犬 網：不喜歡可以揍你嗎？

2019-02-13 20:24

護國神犬遭踹 蘇揆譴責：愛護都來不及

2019-02-13 19:57

馬英九化身暢銷書作家　與書迷面對面

2019-02-13 19:00

國民黨中常會要求執政15縣市首長宣示支持年改憲

2019-02-13 18:51

國民黨三強相爭 總統初選制是關鍵

2019-02-13 18:35

監院調查管中閔案 列出四大類兼職但不移送司法

2019-02-13 18:31

高雄「貨賣出去」 農漁產1個多月出口3.1億元

2019-02-13 18:30

暢銷作家馬英九出席台北書展 透露簽了7600本書

2019-02-13 18:23

影／重提換柱遭疑內鬥朱立倫 王金平：將不再回應

2019-02-13 18:03

監院通過 阿扁當初遭「換法官」影響他的被告人權

2019-02-13 17:52

一致共識符合「冒險犯難」銓敘部：最快速度給卹

2019-02-13 17:37

吳密察掌故宮 學者出身組織能力強

2019-02-13 17:35

護理師蔡邑敏最高撫卹過關 媽媽：還公道

2019-02-13 17:30

AIT發言人：美國反對改變現狀的片面行動

2019-02-13 17:25

再酸韓國瑜？柯Ｐ：台灣不能永遠停留在攤販經濟

2019-02-13 17:19

拚2020 柯建銘：民進黨內沒有一個人不焦慮

2019-02-13 17:04
看更多

熱門文章

暗酸韓國瑜 蔡英文：我賣到中國的農產品破紀錄

2019-02-13 20:55

影／台南立委補選 最強村姑「叫板」謝龍介辭議員

2019-02-13 16:29

延長管制出境 馬英九辦公室痛批民進黨違憲蠻幹

2019-02-13 23:14

民進黨台南市議長跑票案 議長郭信良遭開除黨籍

2019-02-13 14:44

被「最強村姑」嗆辭市議員 謝龍介陣營反打臉

2019-02-13 19:36

故宮新院長當年一席話 讓紀念228沒陷入復仇深淵

2019-02-14 08:00

避談選總統的韓國瑜嗆蔡總統：要把2300萬人民帶去哪？

2019-02-13 17:56

市長夫人都哭了！陳佩琪因遭潑糞水哽咽 佳芬姊被這事催淚

2019-02-14 09:00

蘭嶼護理師墜機殉職撫卹 銓敘部終認定符合冒險犯難

2019-02-13 16:59

搭直升機俯瞰愛河 韓國瑜：被空汙嚇一跳

2019-02-13 13:13

監院調查管中閔案 列出四大類兼職但不移送司法

2019-02-13 18:31

遭民進黨除名 郭信良以兩句詩表無奈

2019-02-13 15:26

移民署科員踹檢疫犬 網：不喜歡可以揍你嗎？

2019-02-13 20:24

評╱陸、日兩海上強權環伺 陳國恩接海巡挑戰艱鉅

2019-02-13 13:08

韓國瑜批判蔡總統兩岸政策 陳致中反嗆韓「鬼打牆」

2019-02-13 23:21

國民黨中常會要求執政15縣市首長宣示支持年改憲

2019-02-13 18:51

談統獨議題 柯文哲用「國家」這兩個字解決

2019-02-13 16:41

韓冰美照助生意翻倍 六合夜市一家要以韓冰之名捐弱勢

2019-02-13 11:59

勞動部廣告「國旗掛反了」！菲律賓竟變成「戰爭中」

2019-02-13 22:13

監院通過 阿扁當初遭「換法官」影響他的被告人權

2019-02-13 17:52

【重磅快評】卜睿哲的弦外之音 蔡政府聽懂了嗎？

2019-02-13 15:43

對準馬、吳？涉國安出境延長管制列民進黨優先法案

2019-02-13 22:23

觀察站／比賽正要開始…韓龜柯兔誰勝出？

2019-02-14 00:35

國民黨太陽互燒？徐巧芯：真的看不下去

2019-02-13 14:58

海委會準主委李仲威…當年問他接海巡署長 「得問我媽」

2019-02-13 12:05

請國民黨15縣市挺年金釋憲 沈智慧：退休基金被綠虧垮

2019-02-13 22:05

韓國瑜拋兩岸你儂我儂 嗆蔡總統不負責任

2019-02-14 00:40

喜樂島推台獨公投 AIT明確表態：不支持

2019-02-13 12:53

重申「我不是西瓜」 黃偉哲：上任後一直在危機處理

2019-02-14 09:52

開「三重吃透透」直播 余天：自己北上第一站也在三重

2019-02-13 16:02

「小段，你在放屁」 蘇治芬為跑票案怒嗆段宜康

2019-02-14 11:16

高雄「貨賣出去」 農漁產1個多月出口3.1億元

2019-02-13 18:30

郭信良遭民進黨除名 中評會：5年內不得再入黨

2019-02-13 16:15

銓敘部通過 墜機護理師獲最高撫卹

2019-02-14 00:28

【即時短評】冷血還是僵化？ 銓敘部今是昨非令人厭惡

2019-02-13 21:02

為何「咿咿啊啊」？ 王金平：洪秀柱不了解背後的難題

2019-02-13 14:10

劍指馬吳？退休高官管制赴陸 綠列優先法案

2019-02-14 00:24

蘭嶼護理師符冒險犯難 銓敘部通過給予最高撫卹

2019-02-13 16:57

統獨假議題！ 柯文哲：「國家」兩字就解決

2019-02-14 00:21

故宮新院長吳密察：「故宮台灣化」是假議題

2019-02-13 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top