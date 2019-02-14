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韓國瑜拋兩岸你儂我儂 蔡總統今被問及沒回應

2019-02-14 11:13聯合報 記者吳淑君╱即時報導

高雄市長韓國瑜接受鏡週刊專訪批蔡英文總統不要九二共識、也不敢台獨，沒有清楚告訴台灣2300萬人民要往那裡去；蔡英文今早到基隆港務分公司參加新春團拜，被問及此事，她一路點頭致意，似未聽到，快步離開，不受訪，也不回應。

基隆港旅客量突破百萬，台灣港務公司提供新聞稿，提及蔡總統此行是為航港界加油，並提供蔡英文致詞文：「今天，我們把錢帶進來了，也和大家一起見證基隆建港百年來的空前盛況，一切唱衰台灣的論調不攻自破，我們向世界證明，即使再艱困，我們依然能屹立自強，甚至更強壯。」

但蔡總統並未採用此份講稿，對於立委蔡適應說「基隆港務公分司新春團拜第一次有總統來，蔡總統以前團拜都去桃園機場」，她在致詞時回說，她當上總統以來，基隆港的改造工程一直是她最關心的事情，因為這樣，選擇到桃...（發覺口誤，趕快改口）基隆跟港務公司新年團拜，跟大家說聲謝謝，也請大家更加努力，讓基隆港的改造工程更快速，有效率完成。

她稱讚基隆市在林右昌市長和立委蔡適應合作下，越來越進步，她說，其實從林右昌當上市長，就進行基隆改造工程，有林市長全心投人，有中央各部會全力支援，加上蔡適應在立院的協助，使得基隆再造可以順利加速的進行，近來基隆確實有很大的不一樣，市容更清潔整齊，林右昌也對市民提供很多貼心照顧。

對於韓國瑜昨天再度強調身為總統要很負責任告訴人民，政府的兩岸政策是什麼？不能開了條船沒有方向、沒有羅盤，2300萬人不知要開往那裡「這樣算負責任嗎？」等等的說法，蔡英文上午無回應，致詞完就在主持人「謝謝總統」的聲中快步離去，也不受訪。

今天除了蔡英文外，基隆市長林右昌、立委蔡適應等人也均出席港務分公司的新春團拜，台灣港務公司董事長吳宗榮、總經理郭添貴及港航界與會。

港公司董事長吳宗榮表示，2018年台灣港群的貨櫃裝卸量突破1530萬TEU，較前一年成長2.75%，旅客人數達到142萬人次，基隆分公司更是唯一在台灣港群中，不論是客，貨均創下佳績的分公司，貨櫃破1億4200萬噸，旅客更達118萬7千多人，較2017年成長9.11%，刷新歷史紀錄。

總統蔡英文今天早上到基隆港務分公司，參加新春團拜。記者吳淑君／攝影
總統蔡英文今天早上到基隆港務分公司，參加新春團拜。記者吳淑君／攝影
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蔡英文韓國瑜
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