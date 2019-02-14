確定參選總統？ 吳敦義：是要下決斷的問題

2019-02-14 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨內有意角逐總統者眾，黨主席吳敦義今天也首度鬆口表示，「我不是考慮的問題，是要下決斷的問題」。吳敦義直言，這個黨已窮困到薪水都要去借，不像以前黨提名選總統，黨會準備一部分經費，他要考慮有沒有自籌的能力，「道理就在這上頭」。記者周志豪／攝影 分享 facebook

國民黨內有意角逐總統者眾，黨主席吳敦義今天也首度鬆口表示，「我不是考慮的問題，是要下決斷的問題」。吳敦義直言，這個黨已窮困到薪水都要去借，不像以前黨提名選總統，黨會準備一部分經費，他要考慮有沒有自籌的能力，「道理就在這上頭」。

至於可能宣布參選的時間，吳敦義說，會依照黨公布的期程，如果從4月開始公告辦理登記，到時候以前就自然會做決定。

吳敦義也首度拋出，若未被提名參選總統，也不一定就要續任黨主席，幫黨籌募糧草。吳敦義說，國民黨黨內有一種聲音，誰當國民黨總統候選人就應該擔任黨主席，他也不排斥這種主張，隨然這種主張到底是多數還是少數，我也在鄭重考慮。

吳敦義表示，他為國家工作準備已30幾年，相較其他有意參選人，「要論準備時間我應該最長」，但參選總統準備不是事務性工作，畢竟這是要不要挑重擔的嚴重考驗，不是有意願意就行，要考慮黨的團結與獲勝，選舉是大事，這段時間要再考量。

不過吳敦義也說，假如目前有意願參選者，都準備充裕，也符合國民黨提名總統的高度期許，他也會尊重中常會、全代會決議，認真審慎的考慮，但的確也有不參選2020總統的這個可能。

但話鋒一轉，吳敦義也表示，大家可以檢驗我當南投縣長八年，政績全國第一，八千員工八年內沒有一個被調查局問過話，更別說被起訴判罪，高雄市長亦復如此，要帶領中華民國，不乾淨行嗎？

對外界解讀吳敦義民調支持度太低，吳敦義強調，「黨內沒有做過，個人去做的缺少公信力，是不可靠的」。但吳卻提近來媒體所做的政黨滿意度民調，表示國民黨滿意度達41%，攀上2015年後最高峰，民進黨只有19%，認為這「應該是有公信力」。

吳敦義反問，這個黨誰在做黨主席，誰提名22縣市長，能夠把黨帶領到聲望最高峰，九合一大選勝利的最高峰，當然是黨中央在做，難道黨的當局（只支持度）是反其道下降的嗎？這就是非常嚴重的矛盾，「所以我不在乎」，不會因此影響他的決定。

談到初選機制，吳敦義說，昨天黨內很多人主張，一個繳黨費，忠於黨的國民黨黨員，對黨正副總統候選人提名若沒有參與機會將難以想像，但要參與到什麼程度，要不要全黨員投票？恐怕黨內還有一番討論。

吳敦義說，他對國民黨明年重返執政審慎樂觀，更主張如果國民黨有機會重新執政，就以合乎兩岸人民關係條例原則，經過一段兩岸折衝之後，國民黨執政的政府就有權力跟據兩岸人民關係條例洽簽兩岸和平協議。