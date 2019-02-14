親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇內閣上任滿月
六都市長拚市政
2020誰來選總統
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

康德用意志力治咳嗽？哲學家傳記為何會流行

卡在瑞士回不了家 婦砸12萬元坐頭等艙回台爆哭：我很害怕

確定參選總統？ 吳敦義：是要下決斷的問題

2019-02-14 10:23聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨內有意角逐總統者眾，黨主席吳敦義今天也首度鬆口表示，「我不是考慮的問題，是...
國民黨內有意角逐總統者眾，黨主席吳敦義今天也首度鬆口表示，「我不是考慮的問題，是要下決斷的問題」。吳敦義直言，這個黨已窮困到薪水都要去借，不像以前黨提名選總統，黨會準備一部分經費，他要考慮有沒有自籌的能力，「道理就在這上頭」。記者周志豪／攝影
分享

國民黨內有意角逐總統者眾，黨主席吳敦義今天也首度鬆口表示，「我不是考慮的問題，是要下決斷的問題」。吳敦義直言，這個黨已窮困到薪水都要去借，不像以前黨提名選總統，黨會準備一部分經費，他要考慮有沒有自籌的能力，「道理就在這上頭」。

至於可能宣布參選的時間，吳敦義說，會依照黨公布的期程，如果從4月開始公告辦理登記，到時候以前就自然會做決定。

吳敦義也首度拋出，若未被提名參選總統，也不一定就要續任黨主席，幫黨籌募糧草。吳敦義說，國民黨黨內有一種聲音，誰當國民黨總統候選人就應該擔任黨主席，他也不排斥這種主張，隨然這種主張到底是多數還是少數，我也在鄭重考慮。

吳敦義表示，他為國家工作準備已30幾年，相較其他有意參選人，「要論準備時間我應該最長」，但參選總統準備不是事務性工作，畢竟這是要不要挑重擔的嚴重考驗，不是有意願意就行，要考慮黨的團結與獲勝，選舉是大事，這段時間要再考量。

不過吳敦義也說，假如目前有意願參選者，都準備充裕，也符合國民黨提名總統的高度期許，他也會尊重中常會、全代會決議，認真審慎的考慮，但的確也有不參選2020總統的這個可能。

但話鋒一轉，吳敦義也表示，大家可以檢驗我當南投縣長八年，政績全國第一，八千員工八年內沒有一個被調查局問過話，更別說被起訴判罪，高雄市長亦復如此，要帶領中華民國，不乾淨行嗎？

對外界解讀吳敦義民調支持度太低，吳敦義強調，「黨內沒有做過，個人去做的缺少公信力，是不可靠的」。但吳卻提近來媒體所做的政黨滿意度民調，表示國民黨滿意度達41%，攀上2015年後最高峰，民進黨只有19%，認為這「應該是有公信力」。

吳敦義反問，這個黨誰在做黨主席，誰提名22縣市長，能夠把黨帶領到聲望最高峰，九合一大選勝利的最高峰，當然是黨中央在做，難道黨的當局（只支持度）是反其道下降的嗎？這就是非常嚴重的矛盾，「所以我不在乎」，不會因此影響他的決定。

談到初選機制，吳敦義說，昨天黨內很多人主張，一個繳黨費，忠於黨的國民黨黨員，對黨正副總統候選人提名若沒有參與機會將難以想像，但要參與到什麼程度，要不要全黨員投票？恐怕黨內還有一番討論。

吳敦義說，他對國民黨明年重返執政審慎樂觀，更主張如果國民黨有機會重新執政，就以合乎兩岸人民關係條例原則，經過一段兩岸折衝之後，國民黨執政的政府就有權力跟據兩岸人民關係條例洽簽兩岸和平協議。

吳敦義民調
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

【重磅快評】爆料狠插刀 公道伯王金平報仇三年不晚

2019-02-14 09:47

藍總統初選有共識 三成黨員投票、七成民調

2019-02-14 00:29

綠組斜槓團隊備戰2020 卓榮泰否認換掉段宜康是交戰犯

2019-02-14 00:25

吳敦義表態！國民黨總統初選4月公告 7月完成提名

2019-02-13 17:31

國民黨總統初選民調占7成 王金平：合理

2019-02-13 16:59

神明指示王金平助韓流 如今再支持他選總統

2019-02-13 15:42

國民黨太陽互燒？徐巧芯：真的看不下去

2019-02-13 14:58

跟風網紅直播？ 王金平：我不是樣樣來？

2019-02-13 14:17

朱立倫明晚搭機赴美參訪8天 將在史丹佛發表演講

2019-02-13 14:17

王金平揭「換柱」祕辛 馬：大家應向前看

2019-02-13 14:15

為何「咿咿啊啊」？ 王金平：洪秀柱不了解背後的難題

2019-02-13 14:10

總統大選贏不了柯文哲？ 王鴻薇建議「徵召」韓國瑜

2019-02-13 13:33

盧秀燕讚王金平很聰明 知道新春來台中總工會拜碼頭

2019-02-13 12:26

王金平台中總工會「拜碼頭」 3月宣佈「蒜到底」

2019-02-13 12:23

影／媒體追問換柱 王金平：我沒有參與

2019-02-13 12:09

王金平重提換柱引混戰 馬英九：大家應該向前看

2019-02-13 10:18

若國民黨總統人選不夠強 王鴻薇：柯文哲一定會出來選

2019-02-13 09:55

影／找韓國瑜當副手？ 王金平：韓不會傻到去提大選的事

2019-02-10 13:29

初選採黨員投票？謝國樑憂恐使黨內同志觸法

2019-02-10 12:00

影／找韓國瑜當副手？ 王金平：他不會那麼傻

2019-02-10 11:15

要提前宣布選總統？ 王金平：不用啦！日期已決定好了

2019-02-10 09:56

韓國瑜「民間型」從政者崛起 學者認為藍營這人很尷尬

2019-02-06 12:58
看更多

熱門文章

暗酸韓國瑜 蔡英文：我賣到中國的農產品破紀錄

2019-02-13 20:55

影／台南立委補選 最強村姑「叫板」謝龍介辭議員

2019-02-13 16:29

延長管制出境 馬英九辦公室痛批民進黨違憲蠻幹

2019-02-13 23:14

民進黨台南市議長跑票案 議長郭信良遭開除黨籍

2019-02-13 14:44

被「最強村姑」嗆辭市議員 謝龍介陣營反打臉

2019-02-13 19:36

故宮新院長當年一席話 讓紀念228沒陷入復仇深淵

2019-02-14 08:00

避談選總統的韓國瑜嗆蔡總統：要把2300萬人民帶去哪？

2019-02-13 17:56

蘭嶼護理師墜機殉職撫卹 銓敘部終認定符合冒險犯難

2019-02-13 16:59

搭直升機俯瞰愛河 韓國瑜：被空汙嚇一跳

2019-02-13 13:13

監院調查管中閔案 列出四大類兼職但不移送司法

2019-02-13 18:31

遭民進黨除名 郭信良以兩句詩表無奈

2019-02-13 15:26

移民署科員踹檢疫犬 網：不喜歡可以揍你嗎？

2019-02-13 20:24

市長夫人都哭了！陳佩琪因遭潑糞水哽咽 佳芬姊被這事催淚

2019-02-14 09:00

韓國瑜空中鳥瞰愛河 愛情摩天輪已找到6地點

2019-02-13 11:09

評╱陸、日兩海上強權環伺 陳國恩接海巡挑戰艱鉅

2019-02-13 13:08

談統獨議題 柯文哲用「國家」這兩個字解決

2019-02-13 16:41

韓國瑜批判蔡總統兩岸政策 陳致中反嗆韓「鬼打牆」

2019-02-13 23:21

韓冰美照助生意翻倍 六合夜市一家要以韓冰之名捐弱勢

2019-02-13 11:59

國民黨中常會要求執政15縣市首長宣示支持年改憲

2019-02-13 18:51

勞動部廣告「國旗掛反了」！菲律賓竟變成「戰爭中」

2019-02-13 22:13

監院通過 阿扁當初遭「換法官」影響他的被告人權

2019-02-13 17:52

【重磅快評】卜睿哲的弦外之音 蔡政府聽懂了嗎？

2019-02-13 15:43

政黨滿意度民調…國民黨41％ 大幅高於民進黨及時力

2019-02-13 11:35

對準馬、吳？涉國安出境延長管制列民進黨優先法案

2019-02-13 22:23

喜樂島推台獨公投 AIT明確表態：不支持

2019-02-13 12:53

國民黨太陽互燒？徐巧芯：真的看不下去

2019-02-13 14:58

海委會準主委李仲威…當年問他接海巡署長 「得問我媽」

2019-02-13 12:05

觀察站／比賽正要開始…韓龜柯兔誰勝出？

2019-02-14 00:35

請國民黨15縣市挺年金釋憲 沈智慧：退休基金被綠虧垮

2019-02-13 22:05

韓國瑜拋兩岸你儂我儂 嗆蔡總統不負責任

2019-02-14 00:40

開「三重吃透透」直播 余天：自己北上第一站也在三重

2019-02-13 16:02

郭信良遭民進黨除名 中評會：5年內不得再入黨

2019-02-13 16:15

高雄「貨賣出去」 農漁產1個多月出口3.1億元

2019-02-13 18:30

【即時短評】冷血還是僵化？ 銓敘部今是昨非令人厭惡

2019-02-13 21:02

銓敘部通過 墜機護理師獲最高撫卹

2019-02-14 00:28

為何「咿咿啊啊」？ 王金平：洪秀柱不了解背後的難題

2019-02-13 14:10

蘭嶼護理師符冒險犯難 銓敘部通過給予最高撫卹

2019-02-13 16:57

劍指馬吳？退休高官管制赴陸 綠列優先法案

2019-02-14 00:24

故宮新院長吳密察 早早主張翠玉白菜等器物遷南院

2019-02-13 11:14

故宮新院長吳密察：「故宮台灣化」是假議題

2019-02-13 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top