解析AIT反台獨公投 蔡丁貴：因衝擊民進黨2020選情

2019-02-14 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡丁貴。資料照，聯合報系記者曾健祐╱攝影 分享 facebook

喜樂島聯盟推動獨立公投，引來美國在台協會（AIT）13日明確表態「我們不支持台灣獨立公投」。對此，獨派人士、自由台灣黨黨主席蔡丁貴14日在臉書指出，美國政府此時會公開直接介入，可以推測喜樂島聯盟推動的「獨立公投」對民進黨2020年的選情可能有不利的衝擊，民進黨政權無力抵擋壓力，才會由美國政府直接出面介入。

獨派團體喜樂島聯盟力推動獨立公投，並在1月底發表致立委公開信，呼籲立法院立即修正公投法。這大動作引來就先讓AIT前理事主席卜睿哲發表公開信，以涉及美國國家利益為由，表達美方反對兩岸改變現狀，接著AIT更在13日明確表示，「我們不支持台灣獨立公投」。

對此，蔡丁貴14日在臉書指出，堅持公投是台灣人決定自己前途的天賦權利，美國政府沒有什麼立場可以反對，且認定美國政府是不支持這個時候與這樣的政治情勢下（美中貿易戰），台灣舉行一個台灣獨立的公投。

蔡丁貴還說，美國政府對「台灣獨立」這個用詞這麼敏感，更加確認美國政府對台灣戰略地位的重視，是一個不可退讓的立場。不必引發戰爭而維持台灣不掉入中國虎口，就是符合美國的最大國家利益。在獨立公投沒有絕對勝利的情勢下，台灣人民的委屈對美國來說是次要的問題。

對於台獨公投被反對，蔡丁貴想出新招，他說，既然一個「台灣獨立」的公投，美國不支持，台灣人民可以再嘗試以一個“終結中華民國憲法，制定台灣新憲法的公投，來試試美國政府的底線。

蔡丁貴更解析，美國政府此時會公開直接介入，可以推測喜樂島聯盟推動的「獨立公投」對民進黨2020年的選情可能有不利的衝擊，民進黨政權無力抵擋壓力，才會由美國政府直接出面介入。