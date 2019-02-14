劍指馬吳？退休高官管制赴陸 綠列優先法案

民進黨團總召柯建銘昨證實，攸關退休高階將領及政務官赴陸管制十五年的「兩岸人民關係條例」修法，將列優先法案。 圖／央視直播畫面 分享 facebook

立法院明天開議，民進黨團決定將限制退休高階將領及政務官赴中國大陸管制十五年的「兩岸人民關係條例」列為優先法案，另外涉及國家機密人員出境三年管制期改為最長六年的「國家機密保護法」，也將優先修法。

退休高官管制赴陸、涉國家機密人員出境禁令延長年限，兩大法案捲土重來，除了因應大陸居住證等衍生議題，加強管制退休高階將領赴陸，前總統馬英九、前副總統吳敦義也受影響，若法案在今年五月廿日前通過，兩人未來出境與登陸計畫恐將受阻。

現行國家機密保護法規定，正副總統卸任後三年內，需經總統府同意才能出境；馬英九卸任後，蔡政府便曾否決他前往香港訪問。馬英九的三年管制期將於今年五月廿日屆滿，他日前表明管制期滿，有意訪問中國大陸；吳敦義日前也表示，如果五月廿日後沒有列管，會慎重考慮出席國共論壇。

陸委會發言人邱垂正表示，退休將領和政務官赴陸管制十五年的「兩岸人民關係條例」，一旦經立法院修改通過，馬英九、吳敦義等人都將適用。不過，他強調這個法令修改不是針對任何人。

邱垂正表示，修法限制退離職十五年內文武職高階官員赴陸參加政治活動，列管對象包括曾任機敏機關政務副首長以上，馬英九、吳敦義都適用；在管制的十五年內，這些離退休人員要赴陸必須經原任職機關許可。

民進黨團總召柯建銘昨天證實，攸關退休高階將領及政務官赴陸管制十五年的「兩岸人民關係條例」修法，將列為優先法案。草案明定，違反者最重可終身剝奪月退俸，或最高處五百萬元的罰鍰。

此外，去年三月立法院司法及法制委員會通過初審，國家機密核定人員、辦理國家機密事項業務人員，退離職或移交國家機密後，出境需經原服務機關核准，出境管制期限僅能延長，管制時間最長可達六年。在民進黨團主導下，此案新會期也將優先通過。

馬前總統辦公室表示，攸關民生的罷工和能源等問題，蔡英文政府和民進黨立委不去解決，只是一再拚政治搞意識形態，針對性修法，違憲蠻幹，社會自有公評。國民黨發言人歐陽龍表示，修法明顯針對馬英九和吳敦義而來，尤其在明年總統大選前強行修法，顯露民進黨對自己的兩岸政策完全沒有信心，所以管制馬吳，而且能管制多久就管制多久。