延長管制出境 馬英九辦公室痛批民進黨違憲蠻幹

2019-02-13 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



立法院明天開議，為維護國安，民進黨團決定將限制退休高階將領及政務官赴中國大陸管制15年的「兩岸人民關係條例」列為優先法案，另外涉及國家機密人員出境3年管制期改為最長6年的「國家機密保護法」也將優先修法。前總統馬英九、前副總統吳敦義也受影響，若法案在今年5月20日以前通過，兩人未來出境與登陸計畫恐將受阻。

針對蔡政府的延長管制修法，馬前總統辦公室表示，攸關民生的罷工和能源等問題，蔡英文政府和民進黨立委不去解決，只是一再拚政治搞意識形態，針對性修法，違憲蠻幹，社會自有公評。

國民黨發言人歐陽龍表示，蔡政府的修法動作，明顯針對前總統馬英九和前副總統吳敦義而來，不但針對特定對象，而且針對中國大陸，尤其在明年總統大選前強行修法並打算強渡關山送立法院優先審議，完全顯露民進黨對自己的兩岸政策完全沒有信心，因此無論如何也不能讓馬、吳在大選前登陸，而且能管制多久就管制多久。