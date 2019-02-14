AIT：反台獨公投 反片面改變現狀

2019-02-14 00:12 聯合報 記者鄭媁／台北報導



AIT發言人孟雨荷。 圖／取自AIT網站 分享 facebook 喜樂島聯盟推動獨立公投，美國在台協會（ＡＩＴ）前理事主席卜睿哲日前就此事致函喜樂島聯盟總召郭倍宏，表達擔憂。美國在台協會（ＡＩＴ）昨天明確表態，美國長期政策反對片面改變現狀的行動，不支持台灣獨立公投。

喜樂島聯盟推動獨立公投，元月發表致立委公開信，呼籲立法院立即修正「公投法」，讓台灣人民有權透過公投對台灣前途表達意見，並將於二月廿八日公布立委連署結果。

卜睿哲發布公開信給郭倍宏強調，此事涉及美國國家利益，以及美方對於兩岸任何一方不應企圖片面改變現狀的立場。

ＡＩＴ發言人孟雨荷指出，美國對兩岸的和平與穩定有深遠利益。台灣是可靠夥伴，美國讚賞台灣對於維護和平與穩定的努力。

孟雨荷表示，台灣是個民主成功故事，值得信賴的夥伴，也是世界上的良善力量。美國副總統潘斯在去年演講時曾讚賞台灣的民主制度，為所有華人指引更好的道路。

對此，我外交部回應，台海及區域的和平與穩定符合台美共同利益。我政府始終以穩健、務實的態度審慎處理兩岸關係，並聯合其他理念相近國家共同捍衛自由民主制度，爭取台灣更寬廣的國際生存空間，已獲得美國等國際夥伴一致認同及高度肯定。

外交部表示，對於ＡＩＴ再度肯定我政府持續致力且審慎維持兩岸穩定、重申美國一貫堅定支持台灣民主的立場，表示台灣是可靠的夥伴、是民主成功的故事，與世界上良善的力量，表達誠摯感謝，也再度呼籲國際社會繼續支持台灣，讓台灣在民主、自由及主權的道路上走得更遠更堅定。