對準馬、吳？涉國安出境延長管制列民進黨優先法案

2019-02-13 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨新會期優先法案將於下周整合後出爐，民進黨團總召柯建銘今天表示，攸關退休高階將領及政務官赴中國管制15年的「兩岸人民關係條例」修法，將列為優先法案；此案於2017年7月就由行政院提出政院版，但接連因立法院審查軍人年金改革及上會期發生「促轉會事件」，導致立法院委員會尚未排審，新會期有機會處理。

另外涉及國家機密人員出境三年禁令改為最長六年的國家機密保護法修法也將優先通過。這兩項法案捲土重來，隱然對準前總統馬英九、前副總統吳敦義即將在今年520即將屆滿的三年管制期限，若法案在5月20日前通過，兩人未來登陸出訪對岸的計畫可能完全落空。

現行兩岸人民關係條例規定，退離職軍公人員赴陸許可管制年限，原則3年，原服務機關得增減之；未來修法後，管制年限至少3年，原服務機關只能增加、不能縮減，政務副首長、退役中將以上，赴中參加「黨政軍指標性活動」，管制期間也大幅延長為15年。

根據行政院提出的「兩岸人民關係條例」修正草案，退將或退休政務人員應於15年內，不可參與中國政治活動，違反者最重可終身剝奪月退俸，或最高處500萬元的罰鍰。

柯建銘表示，行政院提出相關法案後，立法院因處理其他法案時間緊迫，一直沒有時間處理，該法案始終也沒有排入委員會審查，新會期有機會討論。下周行政、立法協調會報，除整合優先法案，其他爭議法案也會一併討論。

行政院提出的「兩岸人民關係條例」修正草案，退將或退休政務人員應於15年內，不可參與中國政治活動，被指對準馬英九、吳敦義。圖為前總統馬英九首度以暢銷書作家身分出席台北國際書展及簽書會。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook