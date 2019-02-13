【即時短評】冷血還是僵化？ 銓敘部今是昨非令人厭惡

2019-02-13 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



去年空勤總隊在蘭嶼失事的黑鷹直升機殘骸。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook

蘭嶼護理師蔡邑敏去年因墜機意外因公殉職，撫卹金卻遲卡關，經過連日的輿論撻伐，銓敘部今天終於火速開會，認定符合「冒險犯難」因公撫卹標準。今是昨非，實在令人不解，當初堅持要等完整的飛安報告才能判定，究竟所為何來？不過是凸顯公部門長期墨守成規，早已讓民眾厭惡至極。

審查小組透過列席的飛安會代表解釋，即已清楚說明事故當天飛行狀況，確實符合冒險犯難的精神，此與當初「缺乏完整事證」的說法，顯然無法令人信服；再者，調查飛機失事的原因，無論是天候不佳、機械故障或人為因素，又與負責護送病患的護理師何干？

於法而言，銓敘部的處理程序沒有問題，然法不外乎人情，是否達到冒險犯難的程度，單憑去年十一月的初步報告，即能說明當時的惡劣天候，護理師罹難前的最後訊息吐露出的恐懼與驚嚇，若還堅持要等專業的調查數據，未免過於冷血。

公務體系行事呆板、僵化，一向為人詬病，未來在處理類似案件上，若能更積極、多點同理心，或可避免類似爭端。

離島醫療環境不比本島，加上離島公職人力向來留才不易，蔡護理師在惡劣氣候下，仍以搶救病患為先；銓敘部官員在檢視因公撫卹條件達標與否的同時，是否更應彈性些，為自己堅信的價值，勇於承擔認定的責任？