暗酸韓國瑜 蔡英文：我賣到中國的農產品破紀錄

2019-02-13 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統宣傳我國農產品去年出口總金額突破54億美元，創下20年新高。 本報資料照片 分享 facebook

蔡英文總統稍早透過臉書發文，以自己感冒當引子，宣傳我國農產品去年出口總金額突破54億美元，創下20年新高，賣到中國的農產品也達到12.6億美元，同樣也是破紀錄。蔡總統表示，好成績不是靠口號，而是來自政府和民間一起打拚。

蔡總統說，品質就是王道，台灣農業當然有世界級的競爭力，政府會繼續做農民的後盾，把雞蛋放到每一個籃子，讓農產品的新鮮與美味，都能分享給外國朋友。

蔡總統表示，好成績不是靠口號，而是來自政府和民間一起打拚，並提及農委會做了三件重要的事，包括：

一、幫忙打廣告：透過宣傳行銷、品牌輔導，讓台灣好農產更有知名度！

二、幫忙提升品質及技術：和工研院合作升級冷鏈技術，新鮮水果從包裝、庫存到運輸全程低溫處理，確保出口品質。

三、幫忙開發多元市場：打造農產品外銷整合平台，和外貿協會一起辦展宣傳，也和台商組織合作打開通路，把台灣農產賣到全世界！

以下是蔡總統臉書全文：

這幾天我有點感冒，吃了不少水果補充維他命，剛好，我也聽到行政院農業委員會報告的好消息，一定要來告訴大家：

台灣農產品的出口總金額，去年突破54億美元，創下20年新高‼

其中，賣到中國的農產品，比前一年大幅成長，來到12.6億美元，同樣破紀錄！不只中國，我們對日本、香港、新南向國家、甚至中東地區的外銷，也紛紛獲得好成績，可見台灣農產品的好，國際都知道。

好成績不是靠口號，而是來自政府和民間一起打拚。農委會就做了三件重要的事：

一、幫忙打廣告：透過宣傳行銷、品牌輔導，讓台灣好農產更有知名度！

二、幫忙提升品質及技術：和工研院合作升級冷鏈技術，新鮮水果從包裝、庫存到運輸全程低溫處理，確保出口品質。

三、幫忙開發多元市場：打造農產品外銷整合平台，和外貿協會一起辦展宣傳，也和台商組織合作打開通路，把台灣農產賣到全世界！